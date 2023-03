Chi è Carla Crocevia e Valeria Donati ex moglie di Giancarlo Magalli? Età, lavoro, vita privata e figli

Giancarlo Magalli, volto famoso della TV: il suo grande amore. Giancarlo Magalli è certamente uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico. La sua simpatia è stata confermata anche durante uno scherzo di Luca Bizzarri, coinvolgendo sua figlia Michela.

Di recente, è stato coinvolto negli screzi tra le opinioniste del GF Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, a seguito di una foto condivisa dalla moglie di Bonolis che prendeva in giro l’ex collega di Magalli.

Giancarlo Magalli: età e carriera

Nome: Giancarlo Magalli

Data di nascita: 5 luglio 1947

Luogo di nascita: Roma

Età: 74 anni

Segno Zodiacale: Cancro

Professione: Conduttore, doppiatore e autore televisivo

Giancarlo Magalli è nato il 5 luglio 1947 a Roma, sotto il segno del Cancro. Nel corso degli anni, è diventato una figura fondamentale della televisione. La sua passione per il piccolo schermo e il mondo dello spettacolo è iniziata fin da bambino, quando il padre lo portava sui set.

La sua carriera è iniziata alla fine degli anni Settanta con Cicogna Show Club. La notorietà è arrivata con Non Stop, programma di cui è stato autore dal 1977 al 1979. Grazie a lui, il mondo televisivo ha potuto godere di spettacoli come Pronto Raffaella, Fantastico, Mezzogiorno in Famiglia, Domenica In e molti altri.

Tuttavia, il programma in cui ha dimostrato tutte le sue abilità di conduttore è stato I Fatti Vostri, che ancora oggi è un punto fermo di Rai Due.

Giancarlo Magalli, vita privata: chi è la moglie?

Essendo un volto noto, la vita privata di Giancarlo Magalli interessa al pubblico. Nella sua vita, ha avuto due grandi amori e due matrimoni, entrambi finiti.

Entrambe le storie d’amore gli hanno dato due figlie. Dal primo matrimonio con Carla Crocevia ha avuto Manuela. Dalle seconde nozze con Valeria Donati, invece, ha avuto Michela.

Riguardo la prima moglie di Giancarlo Magalli, si hanno poche informazioni. Si sa solo che è estranea al mondo dello spettacolo e si è conosciuta con il conduttore quando erano molto giovani. Il loro amore, suggellato dal matrimonio e dalla nascita dell’unica figlia, è terminato dopo qualche anno.

Chi è Valeria Donati: età e il matrimonio con Magalli

Nome: Valeria Donati

Data di nascita: 1 maggio 1965

Luogo di nascita: Roma

Età: 56 anni

Segno Zodiacale: Toro

Professione: Conduttore, doppiatore e autore televisivo

Riguardo Valeria Donati, si hanno più informazioni. È nata a Roma il 1° maggio 1965 sotto il segno del Toro. Quando si è conosciuta con Giancararlo Magalli, lei aveva 23 anni, mentre lui ne aveva 40. Si sono incontrati grazie a un programma televisivo di Raffaella Carrà, in cui lui era un autore e lei era tra il pubblico.

Nonostante la differenza d’età, il loro amore ha superato gli ostacoli e si è concretizzato nel matrimonio. Le nozze, celebrate in grande stile in una scenografia romana, si sono svolte a Villa del Sole a Roma nel 1989. I due sono stati insieme per più di 22 anni e si sono separati nel 2008.

Nel corso degli anni, Giancarlo Magalli ha mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita privata, nonostante l’interesse del pubblico. Tuttavia, la storia dei suoi due grandi amori e delle sue due figlie rimane un aspetto interessante della vita del noto conduttore televisivo.