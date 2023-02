Chi è Chiara Francini? Età, fidanzato, figli e biografia dell’attrice

Chiara Francini, 43 anni, ha una relazione sentimentale con Frederick Lundqvist, un ex calciatore svedese che ora gestisce una società di servizi di sicurezza. Lundqvist è nato il 3 agosto 1976 a Lulea e ha collezionato cinque presenze come difensore nella nazionale svedese. Nonostante sia una persona riservata, non si conoscono informazioni sulla sua vita privata o sulle sue precedenti relazioni. La coppia sta insieme dal 2005 e non ha figli, il che indica un legame forte e duraturo.

Chiara e il suo compagno hanno fatto la spola tra l’Italia e la Svezia e lei ha espresso la sua soddisfazione per il compagno, descrivendolo come “ironico, silenzioso, attento, sarcastico e riservato”. Ha inoltre rivelato a Vanity Fair che lui le ha dato l’opportunità di esprimere tutto il suo potenziale. In un colloquio con Candida Morvillo del “Corriere della Sera”, Chiara ha parlato della sua relazione di 16 anni, affermando di sentirsi ogni giorno una principessa e spiegando perché, come Alberto Sordi, ha deciso di non sposarsi.

La biografia

Laureata in Lettere, si è poi dedicata alla recitazione presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, sotto la guida di Barbara Nativi. È qui che muove i primi passi nel mondo dello spettacolo, esibendosi a Firenze e a Roma con le produzioni di “Peanuts” e “Comic Face”. Marco Giusti l’ha notata e grazie a lui si è fatta strada nel mondo della televisione, prima come ospite frequente dei suoi programmi BlaBlaBla (2005) e Stracult (2005), poi con ruoli minori nel programma Radio Sex (2006) e nella miniserie Le ragazze di San Frediano (2006).

Nel 2007 è protagonista della serie televisiva targata Rai “Gente di Mare 2”, collaborando con attori noti come Giuseppe Zeno. Dal 2007 al 2008 recita in alcuni film, tra cui “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni, accanto a Laura Torrisi e Gabriel Garko. Nel 2010 torna sul piccolo schermo con un ruolo nella seconda stagione della serie TV “Tutti pazzi per amore” e, nello stesso anno, ottiene il ruolo di Marta nel film “Malchi contro femmine”. L’anno successivo riprende il suo ruolo nel sequel “Femmine contro maschi”.

Nel 2011 è stata co-conduttrice del programma comico Colorado con Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Nel 2015 ha recitato nel film Piccoli segreti, grandi bugie con Giuseppe Zeno. Dal 2016 al 2018 ha avuto un ruolo nella fiction di Rai uno “Non dirlo al mio capo”, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.