Chi è Chiara Francini? Età, fidanzato, figli e vita privata

Conosciamo da vicino Chiara Francini. Chiara Francini è nata a Firenze il 20 dicembre 1979. È nota al pubblico sia come attrice che come autrice e opinionista. Il suo profilo Instagram è @chiarafrancini.

Carriera di Chiara Francini

Dopo la laurea in Lettere all’Università di Firenze, si appassiona al teatro studiando al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Da qui la sua carriera decolla. Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre ruoli nei suoi programmi Bla Bla e Stracult.

Nel 2007 diventa una delle protagoniste di Gente di Mare 2, serie televisiva firmata dalla Rai. Tra il 2007 e il 2008 partecipa a diversi film, tra cui Una moglie bellissima, di Leonardo Pieraccioni, recitando accanto ad attori importanti come Laura Torrisi e Gabriel Garko.

Nel 2010 partecipa alla seconda stagione della serie televisiva Tutti pazzi per amore e nello stesso anno è Marta nel film Maschi contro Femmine. L’anno successivo è tornata nel sequel Femmine contro Maschi e nel 2021 sarà protagonista del film Addio al Nubilato.

Nel 2015 è protagonista del film Piccoli segreti, grandi bugie e dal 2016 al 2018 prende parte alla fiction Non dirlo al mio capo su Rai uno.

Nel 2017 Chiara Francini debutta come scrittrice per Rizzoli editore, con il suo primo libro “Non parlare con la bocca piena”. L’anno successivo ha pubblicato “Mia madre non lo deve sapere”, “Un anno felice” e “Il cielo stellato fa le fusa”. Dal 2018 è inoltre collaboratrice de La Stampa.

L’attrice ha partecipato a numerosi programmi, tra cui Belve con Francesca Fagnani e Drag Race Italia. Nel 2023 sarà co-conduttrice di Sanremo.

Situazione sentimentale

Chiara Francini ha una relazione con Frederick Lundqvist da oltre quindici anni. I due sembrano stare bene nonostante si dividano tra l’Italia e la Svezia.

L’attrice ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair di essere ancora perdutamente innamorata di lui e che attualmente i due stanno cercando di avere un figlio.