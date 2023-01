Chi è Claudia Gerini? Età, marito, compagno, figli, malattia e vita privata

Claudia Gerini ha 51 anni. È stata sposata con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario, dal 2002 al 2004, dal quale ha avuto una figlia, Rosa. Dal 2004 al 2016 ha avuto una relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, dal quale ha avuto una figlia, Linda. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi 40 anni più anziano.

Malattia

Claudia Gerini ha un’intolleranza al lattosio ereditata dalla madre, che ha scoperto dopo aver affrontato continui problemi digestivi. Ha raccontato: “Ogni volta che finivo di mangiare, poco dopo mi sentivo gonfiare, come se avessi un palloncino nello stomaco”. Questa intolleranza ha avuto un forte impatto sul suo stile di vita.

Biografia

Nel 1985 è stata incoronata vincitrice del concorso di bellezza Miss Teenager, dove ha avuto l’opportunità di conoscere Gianni Boncompagni. Da quel momento in poi, tra i due si è sviluppata una relazione professionale e sentimentale.

Nel 1991 recita in Non è la Rai e debutta come attrice in due film diretti da Carlo Verdone, “Viaggi di nozze” e “Sono pazzo di Iris Blond” (Premio Flaiano), dimostrando il suo talento comico.

Nel 2003 ha condiviso la conduzione del Festival di Sanremo con Pippo Baudo e Serena Autieri e nel 2007 ha presentato il Concerto del 1° maggio da Piazza San Giovanni a Roma. Nel 2009 ha partecipato all’album “Q.P.G.A.” di Claudio Baglioni.

Tra il 2011 e il 2012 ha fornito le migliori prove in film come Il mio domani (2° Premio Flaiano), “Il comandante e la cicogna” e “Una famiglia perfetta” (per il quale ha ricevuto una nomination ai Nastri d’Argento). Nel 2017 vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista in Ammore e malavita, commedia musicale dei Manetti Bros. Nel 2019 è protagonista del film A mano disarmata, in cui interpreta la giornalista Federica Angeli, che vive sotto scorta dal 2013 dopo aver pubblicato articoli sulla malavita di Ostia. Nello stesso anno è protagonista di Suburra – La serie, prodotta da Netflix. Il 26 aprile 2022 ha presentato a Roma Tapirulàn, il suo primo film da regista, di cui è anche protagonista.