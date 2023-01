Chi è Claudia Gerini? La storia, età, marito, compagno, figli, malattia

Claudia Gerini, attrice italiana, è nata il 18 dicembre 1971 a Roma.

Claudia Gerini ha 51 anni ed è madre di due figlie. Rosa è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario, dal 2002 al 2004. Linda è nata dalla relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, dal 2004 al 2016. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi 40 anni più grande di lei.

Malattia

A Claudia Gerini è stata diagnosticata un’intolleranza al lattosio, una condizione ereditata dalla madre. Questa intolleranza è stata la causa delle sue difficoltà digestive. Parlando degli effetti di questa condizione, ha dichiarato: “Poco dopo aver mangiato mi sentivo gonfia, come se avessi un palloncino nello stomaco”.

Biografia

Nel 1985 ha raggiunto il successo vincendo il concorso di bellezza Miss Teenager, dove ha incontrato Gianni Boncompagni. Da questo incontro nasce una relazione professionale e sentimentale.

Nel 1991 partecipa a Non è la Rai e debutta come attrice in due film diretti da Carlo Verdone, “Viaggi di nozze” e “Sono pazzo di Iris Blond” (Premio Flaiano), dimostrando le sue capacità comiche.

Nel 2003 è stato co-conduttore del Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e Serena Autieri. Nel 2007 ha presentato il Concerto del 1° Maggio da Piazza San Giovanni a Roma. Inoltre, nel 2009 ha partecipato all’album di Claudio Baglioni “Q.P.G.A.”.

Tra il 2011 e il 2012 ha fornito prove esemplari in film come “Il mio domani” (2° Premio Flaiano), “Il comandante e la cicogna” e “Una famiglia perfetta” (che gli sono valsi entrambi una nomination ai Nastri d’Argento). Nel 2017 riceve il David di Donatello come miglior attrice non protagonista in Ammore e malavita, commedia musicale dei Manetti Bros. Nel 2019 recita nel film A mano disarmata, interpretando la giornalista Federica Angeli, che dal 2013 vive sotto scorta dopo aver pubblicato articoli sulla malavita di Ostia. Nello stesso anno, è stata uno dei personaggi principali della serie prodotta da Netflix Suburra – La serie. Il 26 aprile 2022 presenterà a Roma Tapirulàn, il suo primo film da regista in cui è anche protagonista.