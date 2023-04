Chi è Claudio Bisio? Età, carriera, moglie, figli e vita privata

Esploriamo la carriera di Claudio Bisio, artista poliedrico che ha saputo brillare sia come comico che come presentatore nella televisione italiana.

Biografia e formazione di Claudio Bisio

Claudio Bisio, nato a Novi Ligure il 19 marzo 1957, ha mostrato fin da giovane una grande passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive alla Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro.

I primi passi nel mondo dello spettacolo

Il debutto di Bisio avviene nel 1981 con la compagnia del Teatro dell’Elfo, con cui si esibisce fino al 1989 e dove inizia la collaborazione con Gabriele Salvatores. Nel 1983, sotto la regia di Salvatores, partecipa a “Sogno di una notte d’estate”, adattamento cinematografico dell’opera di Shakespeare.

Una carriera ricca di successi

Claudio Bisio ha avuto l’opportunità di lavorare con grandi registi italiani come Mario Monicelli nel film “I Picari”, Dino Risi in “Scemo di guerra”, Giuseppe Bertolucci in “Strana la vita” e “I cammelli”.

Nel 1997, sotto la regia di Martelli, esce per la Rai una fiction TV in due parti dal titolo “Un giorno fortunato”, in cui interpreta un paziente affiancato da Fabio Fazio ed Enzo Jannacci nei panni di medici.

Tra cinema e televisione

Nel 2007, Bisio è protagonista con Sabrina Ferilli del film per la televisione “Due imbroglioni e… mezzo!”. Nel 2009 entra nel cast di “Ex”, che gli vale la candidatura al David di Donatello e al Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista, e “I mostri oggi”. Nel 2010 è protagonista dei film “Benvenuti al sud” di Luca Miniero.

Il trionfo televisivo di Claudio Bisio: Zelig

Il grande successo televisivo di Claudio Bisio come presentatore arriva con Zelig, programma che gli permette di conquistare l’affetto del vasto pubblico italiano.

Riconoscimenti recenti e nuovi progetti

Negli ultimi anni, Bisio è tornato alla ribalta grazie ai suoi ruoli in “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”. Solo pochi mesi fa, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Inoltre, ha recentemente concluso un’altra stagione di “Italia’s Got Talent” nel ruolo di giudice.

In conclusione

Claudio Bisio è uno degli artisti più versatili e amati della televisione italiana, con una carriera che spazia dalla comicità alla conduzione di programmi di successo. Il suo talento e la sua simpatia hanno conquistato il cuore del pubblico e lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano.