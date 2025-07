Durante un concerto al Circo Massimo a Roma, il rapper Tony Effe ha dichiarato pubblicamente il suo amore per Giulia De Lellis e dedicato un applauso alla figlia Priscilla

Durante un evento live al Circo Massimo di Roma, il rapper Tony Effe ha regalato al pubblico un momento di grande emozione con una dichiarazione d’amore pubblica rivolta alla compagna Giulia De Lellis, presente tra gli spettatori. Il gesto, inaspettato e carico di significato, ha sorpreso la stessa influencer, che inizialmente incredula ha poi accolto la dedica con un sorriso affettuoso. Insieme a lei, ad assistere al concerto, c’erano anche le sue due nipotine, che hanno reso la serata ancora più speciale.





La scelta di dichiararsi pubblicamente non è stata casuale: proprio in questi giorni, Tony Effe e Giulia De Lellis celebrano il primo anniversario della loro relazione. La coppia ha iniziato la loro storia d’amore nel 2024, in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un evento che li ha avvicinati per la prima volta. Nonostante l’attenzione mediatica che ha circondato la loro relazione sin dai primi rumors, i due hanno preferito mantenere un profilo basso all’inizio, evitando i riflettori e gestendo la loro storia con discrezione. Tuttavia, negli ultimi mesi, la loro relazione è diventata sempre più pubblica, soprattutto da quando è stato annunciato che aspettano una bambina.

Durante il concerto, il rapper romano ha interrotto la sua performance per rivolgersi direttamente a Giulia De Lellis, gridando dal palco: “Ti amo”. Il momento è stato accolto con entusiasmo dal pubblico presente, che ha reagito con applausi e ovazioni. La stessa Giulia, visibilmente sorpresa, è stata ripresa mentre si chiedeva se la dedica fosse realmente indirizzata a lei. Una volta compreso il gesto, ha risposto con un sorriso pieno di emozione e tenerezza.

Ma la serata non si è fermata qui. Poco dopo, Tony Effe ha voluto condividere un altro momento significativo, coinvolgendo nuovamente il pubblico in una dedica speciale per sua figlia. “Adesso vi chiedo di fare un sacco di casino per mia figlia Priscilla”, ha esclamato dal palco, invitando i presenti a unirsi in un applauso caloroso. Anche Giulia, visibilmente commossa, si è alzata per applaudire insieme agli spettatori. Questo gesto ha mostrato un lato più personale e vulnerabile dell’artista, che raramente si espone così apertamente davanti ai suoi fan.



La serata al Circo Massimo ha segnato una svolta nella comunicazione pubblica di Tony Effe, che sembra aver abbracciato con entusiasmo il ruolo di padre e partner. Fino a poco tempo fa, il rapper era noto per mantenere una distanza tra la sua vita privata e quella pubblica. Tuttavia, l’arrivo imminente della bambina ha portato a un cambiamento evidente nel suo atteggiamento. La scelta di condividere momenti così intimi durante uno degli eventi live più importanti della sua carriera dimostra quanto questa nuova fase della sua vita lo stia influenzando positivamente.

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, non solo per la popolarità di entrambi ma anche per il modo in cui stanno affrontando questa nuova avventura come genitori. La coppia sembra aver trovato un equilibrio tra la loro vita privata e quella pubblica, scegliendo con cura i momenti da condividere con i fan.

Il concerto romano ha rappresentato una serata indimenticabile sia per i presenti che per i protagonisti stessi. L’energia del pubblico e l’atmosfera unica del Circo Massimo hanno reso il tutto ancora più speciale. Per Tony Effe, questo evento non è stato solo un’occasione per celebrare la sua musica ma anche per esprimere apertamente i suoi sentimenti verso le persone più importanti della sua vita.

Con questa dichiarazione pubblica e la dedica alla figlia Priscilla, Tony Effe ha mostrato un lato più umano e sensibile rispetto alla sua immagine di artista spesso associata esclusivamente al mondo del trap. Il gesto è stato accolto positivamente dai fan e rappresenta un momento significativo nella sua carriera, segnando una nuova fase sia personale che professionale.