Chi è Claudio Bisio? Età, moglie, fidanzata, figli, carriera

Claudio Bisio è un attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista italiano di 65 anni. La sua compagna è Sandra Bonzi, giornalista, dalla quale ha avuto due figli, Alice e Federico. Sandra Bonzi è nata a Bolzano il 29 settembre 1964, poi si è trasferita a Milano per studiare all’università. Ha lavorato per testate come La Repubblica, Mediaset, Sky e persino per Disney Channel. Il matrimonio tra Sandra e Claudio è poi arrivato nel 2003, nella cornice toscana di Barberino Val D’Elsa.

Carriera

Cresciuto a Milano, ha frequentato il liceo scientifico Luigi Cremona. Era impegnato politicamente e aveva una passione per la recitazione. Si fa le ossa al centro sociale Leoncavallo e ha la fortuna di entrare alla Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro. Incontra Gabriele Salvatores grazie a una rappresentazione del musical “The Rocky Horror Picture Show”. Salvatores lo accoglie nella Compagnia dell’Elfo nel 1981 e nel 1983 debutta davanti alla macchina da presa in Sogno di una notte d’estate. Per tutto il decennio, Bisio si alterna tra il set e il palcoscenico. Si esibisce anche nel cabaret, che lo porta ad esibirsi al Derby Club con Antonio Catania.

Negli anni Ottanta, la carriera di Bisio si divide tra teatro e cinema. Debutta in televisione nel 1988 con il programma Zanzibar. Negli anni ’90 è apparso nei film di Salvatores. Dal 1996 al 2012 è stato una presenza fissa nella trasmissione televisiva Zelig.

Nel 2019 è stato co-conduttore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele.