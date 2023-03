Chi è Clelia Bendandi? Età, causa morte, carriera e Rai e radio

La triste notizia della scomparsa di Clelia Bendandi ha colpito profondamente coloro che la conoscevano personalmente e coloro che la seguivano in radio. Con una carriera radiofonica che durava da metà degli anni ’70, Clelia era considerata la voce femminile radiofonica più apprezzata.

La sua carriera radiofonica ha avuto inizio nelle radio libere e la sua prima esperienza è stata a Radio Elle, una delle prime radio private italiane di successo. In seguito, ha lavorato per Radio Luna e nel 1982 è passata alla Rai, dove ha condotto il programma di RaiStereoDue. Questi anni sono stati molto entusiasmanti per lei e il canale ha raggiunto in breve tempo un successo negli ascolti, diventando l’emittente radiofonica musicale più ascoltata, apprezzata e riconosciuta degli anni ’80.

Nel frattempo, Clelia ha dato sfogo alla sua seconda passione, la ristorazione, aprendo l’Isola del Sole, un ristorante su un barcone sul Tevere che è diventato in breve tempo un punto di ritrovo per molti artisti. Negli anni ’90 si è trasferita a New York dove si è dedicata ancora alla ristorazione, prendendo una pausa dall’attività radiofonica. Questa pausa è durata circa vent’anni.

Poi è tornata a Roma, ha preso casa a Collina Fleming e ha ripreso la sua attività radiofonica con un programma su RTL 102.5. Qui, ha tenuto compagnia a migliaia di fan per due ore al giorno e era molto attiva su Facebook, dove curava la pagina della sua trasmissione e interagiva con gli amici.

Clelia era molto rispettata e amata da coloro che la conoscevano. Era un’artista completa, un’amica, una donna di grande talento e cultura. Era anche un’ispirazione per molti che hanno cominciato a fare radio, insegnando loro a trasmettere non solo parole, ma anche emozioni con il loro cuore.

La sua scomparsa è una perdita immensa per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua voce calda e le sue parole intime hanno illuminato molte giornate, rappresentando un raggio di sole nella vita di molti. Riposa in pace, amica speciale.