Chi è Cristiano Ardenzi figlio di Ornella Vanoni?

Ornella Vanoni ha sposato l’impresario e talent scout Lucio Ardenzi nel 1960 e la coppia ha avuto un figlio, Cristiano Ardenzi. La cantante ha parlato con affetto del figlio, che ha mantenuto un profilo basso e l’ha resa nonna.

Cristiano Ardenzi è nato nel 1962, frutto dell’unione tra Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002 a Roma. Lucio era conosciuto anche come Lucio Minunni, impresario teatrale e talent scout.

Nel 1960 Ornella e Ardenzi si sposarono; la loro unione sarebbe durata circa 12 anni, durante i quali nacque il figlio Cristiano. Ornella era in stato di shock dopo la rottura con Strehler; era innamorata di Gino Paoli, ma non poteva stare con lui, così scelse di sistemarsi con Ardenzi.

Nel corso di un’intervista, la cantautrice ha espresso il suo amore per l’essere nonna, affermando di essere la più straordinaria al mondo. Ha anche parlato candidamente di suo figlio, notando che la guarda con sospetto. La Vanoni ha evidenziato che l’amore per un figlio è qualcosa di speciale e distinto da quello per un partner romantico, sottolineando inoltre che l’amore per figli e nipoti è un amore tranquillo.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni, ha commentato che i due hanno personalità diverse.

Cristiano, nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi, è un individuo molto riservato e schivo. Poco si sa della sua vita personale e professionale. Quello che è certo è che ha scelto di stare alla larga dall’industria dello spettacolo, optando invece per uno stile di vita completamente diverso. Sua madre ha commentato il suo percorso professionale osservando che “per i figli degli artisti è sempre più complesso”.

Il figlio di Ornella Vanoni ha scelto di rimanere assente dai social media, una decisione che dimostra la sua preferenza a vivere senza l’attenzione del pubblico e il rumore dei media.