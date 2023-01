Chi è Cristina Calone la figlia di Massimo Ranieri?

L’incredibile Massimo Ranieri, figlia della celebre cantante italiana Cristiana Calone – esploriamo la sua storia e il profondo rimpianto del suo genitore artista.

Quando è nata la mia preziosa figlia, non sono riuscito a riconoscere l’incredibile dono che la vita mi stava facendo”, scrive Massimo Ranieri nel suo libro, sopraffatto dal rimpianto per come si è svolta la sua relazione con Cristiana Calone. Per molti anni non sono riuscito ad accettarla come mia e ho stretto un legame con lei solo in tarda età. Esploriamo la sua vita e il legame che ha con suo padre.

Massimo Ranieri era solo un adolescente di 19 anni quando è nata la sua amata figlia, Cristiana. Nonostante il suo profondo amore per lei, inizialmente non riuscì a riconoscerla e la ignorò per molti anni per paura che potesse avere un impatto negativo sulla sua carriera che stava appena iniziando a decollare. In un momento in cui il suo successo era sul punto di esplodere, Massimo Ranieri temeva che l’arrivo della figlia avrebbe fatto deragliare i suoi progressi.

Massimo Ranieri era pieno di rimpianti e rimorsi per il suo comportamento di anni prima e nel 1995 finalmente si rivolse alla figlia. Lei accettò gentilmente le sue scuse e non mostrò risentimento, permettendogli di fare ammenda. In un’appassionata dimostrazione di devozione, Massimo ha voluto condividere la figlia con il mondo, dedicandole una bellissima canzone di Franco Battiato.

Della vita di Cristiana Calone si sa poco, ma quello che si sa è che lei e la madre Franca Sebastiani sono ferocemente riservate, proprio come il padre Massimo Ranieri. Nonostante ciò, ha seguito le orme del padre e ha abbracciato il mondo della musica, pubblicando il suo album di debutto Donne Sole nel 2014.