Chi è Cristina Parku, è Aysha in “Sei donne – il mistero di Leila”: età, carriera, fidanzato e vita privata

Va in onda questa sera su Ra 1 il nuovo mystery drama intitolato “Sei donne – Il mistero di Leila”, che vede tra le sei protagoniste la giovanissima Cristina Parku. La Parku è una vera e propria esordiente che sicuramente colpirà il pubblico italiano con i suoi intigri, i suoi personaggi e le sue scene inaspettate.

Anche Cristina, che interpreta il ruolo di Aysha, la migliore amica di Leila, è tra le attrici scelte. Quest’ultima, infatti, dimostrerà di avere un grande carattere deciso e diretto che aiuterà nel corso degli episodi a risolvere il caso.

Vogliamo ripercorrere tutta la sua carriera, la sua vita privata e i lavori che l’hanno portata a fare l’attrice in attesa di vederla all’interno del palinsesto Rai. Scopriamo insieme tutto quello che non sappiamo di lei e che presto ci conquisterà!

Cristina Parku ha una carriera breve ma significativa. Data la sua giovane età, le informazioni su di lei sono attualmente limitate. Stasera la vedremo in una miniserie di Rai 1 che ci permetterà di conoscerla meglio e di apprezzarne le doti recitative.

Sappiamo che parla inglese e spagnolo, ma ha anche una certa conoscenza del dialetto calabrese, probabilmente dovuta alle sue origini meridionali. Si è formata professionalmente al Teatro Stabile di Torino e alla Scuola di Teatro Fondamenta, dove ha appreso le basi della recitazione.

Nel film “L’afide e la formica” di Vitale, cattura l’interesse di molti. In televisione, ha preso parte a diversi film e serie televisive come “Sei donne”, “Petra”, “Italia Poeti e Navigatori Cyrano new Media” e molti altri.

La sua vita privata rimane in gran parte un mistero, dato che ci sono poche informazioni su di lei in circolazione o sui social media. Per saperne di più su di lei, dovremo aspettare che rilasci interviste o dichiarazioni.