Chi è Damiano David dei Maneskin? Età, fidanzata e biografia

Damiano David è un giovane rampante nato l’8 gennaio 1999 nella città di Roma. Questo ragazzo italiano è il frontman della rock band Måneskin – una vera rockstar in divenire!

Damiano ha 24 anni ed è fidanzato da anni con Giorgia Soleri, modella e influencer milanese! Quando si sono incontrati per la prima volta nel 2014, Damiano era un diciottenne dal viso fresco e Giorgia aveva solo 15 anni! Ora sono due delle personalità più popolari nel mondo dell’arte e non solo. Nonostante il grande divario di età, la loro relazione continua ad andare avanti. Giorgia è nota per essere una femminista, per essersi dichiarata bisessuale e per aver denunciato i giornali che si riferivano a lei solo come alla fidanzata di Damiano. Ah, l’amore giovane!

Biografia

Fin da piccolo è sempre stato un amante della musica! Così, nel 2014, ha deciso di fare un salto nel buio e di lasciarsi alle spalle il liceo classico, unendosi a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio per formare la band Måneskin. Da allora è stata una corsa sfrenata!

Questi quattro adolescenti sono migliori amici fin dalle scuole medie, ma hanno deciso di fondare una band solo nel 2015. L’hanno chiamata con il nome di una parola danese che significa “chiaro di luna”, viste le origini nordiche della bassista Victoria. La grande occasione è arrivata quando hanno partecipato all’undicesima stagione di X Factor, guidata da Manuel Agnelli. Sono arrivati in finale, ma purtroppo hanno perso contro Lorenzo Licitra. Ma almeno il loro singolo “Chosen” è diventato un successo!

Dopo il successo di “Marlena”, hanno deciso di partecipare a Sanremo nel 2021 e hanno spaccato con il loro inno rock “Zitti e buoni”, che ha avuto lo stesso successo all’Eurovision. È stato un vero e proprio cambio di rotta per il loro successo in classifica, non c’è dubbio!