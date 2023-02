Maneskin: chi sono componenti, nomi, età e nomi

L’ensemble Måneskin è una rock band italiana con base a Roma formatasi nel 2016. L’ensemble è composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria).

Damiano, nato l’8 gennaio 1999, ha attualmente 24 anni; Victoria, nata il 28 aprile 2000, ha attualmente 22 anni; Thomas Raggi, nato il 18 gennaio 2001, ha anch’egli 22 anni; e Ethan Torchio, nato l’8 ottobre 2000, ha anch’egli 22 anni.

Biografia

I Maneskin sono diventati una presenza riconoscibile dal grande pubblico grazie al loro successo nell’undicesima edizione di X Factor, andata in onda dal 14 settembre al 14 dicembre 2017. Questo gruppo musicale, formatosi a Roma nel 2015, ha raggiunto un notevole successo in poco tempo.

Victoria De Angelis e Thomas Raggi, che suonano entrambi rispettivamente il basso e la chitarra nella band Maneskin, si conoscono fin dai tempi delle scuole medie. Pur conoscendo l’entusiasmo reciproco per la musica, si sono avvicinati solo nell’agosto 2015 e hanno scelto di formare la band. Al gruppo si è poi aggiunto Damiano David; dopo un post su Facebook, la formazione è stata completata con l’aggiunta del batterista Ethan Torchio.

Per rafforzare il loro legame e capirsi meglio, i quattro hanno iniziato a collaborare musicalmente, alla ricerca del suono perfetto. Per consolidare ulteriormente il gruppo, hanno scelto di esercitarsi in un garage situato in via Palasciano a Monteverde.

Nel 2016, i Måneskin sono stati scelti come nome vincitore del Pulse – High School Band Contest. Il nome, scritto Måneskin, si legge con un suono intermedio tra la a e la o latina e si traduce in “Chiaro di Luna” in danese, la lingua madre di Vic De Angelis, scomparsa quando era minorenne.

Abbiamo conosciuto il loro talento e la loro musica attraverso una serie di concorsi, a partire da X Factor nel 2017, seguito da Sanremo nel 2021, dove hanno vinto con il loro inno rock “Hush and Quiet”. Questo successo si è ripetuto all’Eurovision. Queste partecipazioni si sono rivelate significative in termini di risultati in classifica.