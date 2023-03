Chi è Dario Farina? Autore di “Felicità” a “Sarà perché ti amo”

Dario Farina, il celebre compositore,

Oggi, venerdì 10 marzo, il compositore Dario Farina sarà ospite della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Farina è noto per le sue composizioni italiane, tra cui “Felicità” cantata da Al Bano e Romina, “Mamma Maria” resa popolare dai Ricchi e Poveri, “Ci sarà” che si classificò al primo posto al Festival di Sanremo nel 1984 e “Se m’innamoro” che vinse l’anno successivo. Inoltre, Farina si è classificato terzo nel 1985 con “Chiamalo amore” di Gigliola Cinquetti.

Roberto Farina, nipote del grande compositore italiano, ha dichiarato a Il fatto quotidiano che suo zio è “molto umile” e che nessun altro compositore italiano può eguagliare le sue vittorie sanremesi. Ha inoltre spiegato che lo zio ritiene che “tutto è già stato fatto nella musica” e che le sue canzoni avevano semplicemente lo scopo di portare spensieratezza.

Viene esplorato il processo creativo di Dario Farina dietro la composizione di “Felicità”.

Ne Il fatto quotidiano, Roberto Farina, nipote di Dario, ha raccontato come è nata la classica hit “Felicità” di Al Bano e Romina Power. Questa canzone fu il risultato della collaborazione tra il produttore discografico Freddy Naggiar, il paroliere Popi Minellono e Dario Farina. Il nipote di Dario ha spiegato che Freddy incoraggiò Dario a insegnare a un giovane compositore come creare una canzone di successo. Dario improvvisò quindi una melodia su una pianola a casa di Popi, che divenne la melodia di “Felicità”. Tuttavia, Dario quasi la dimenticò e dovette telefonare al ragazzo per ricordare l’improvvisazione. Inoltre, Freddy tenne Popi, fumatore accanito, in una stanza finché non scrisse il testo, che voleva fosse un testo da “Baci Perugina”.