Chi è Davide Gentile, il fidanzato della prof di corsivo Elisa Esposito

Tutto quello che devi sapere sul fidanzato di Elisa Esposito, Davide Gentile: TikToker e compagno di avventure

Chi è Davide Gentile? La sua carriera come TikToker

Davide Gentile, nato nel 1999 (data e luogo di nascita sconosciuti), è un famoso TikToker noto principalmente per essere il fidanzato di Elisa Esposito, la celebre “professoressa di corsivo”. È stato lui a introdurre Elisa al mondo di TikTok, creando il suo primo profilo ufficiale. Come raccontato da Elisa al Corriere della Sera, Davide lavora nel settore informatico e, a differenza di lei, è molto estroverso. Sul social, Davide si è fatto conoscere attraverso il suo canale “gentisosa”.

La vita privata di Davide Gentile

Davide Gentile ha iniziato la sua relazione con Elisa Esposito, la famosa “prof di corsivo”, nel 2021. Il successo di Elisa è iniziato con un video in cui lei parlava in “corsivo” insieme a Davide. Nel 2022, i due hanno attraversato un momento di crisi e si sono separati per un breve periodo, per poi tornare insieme.

Davide vive a Milano, ma non si hanno ulteriori informazioni sulla sua vita privata, e i suoi canali social sono privati.

Elisa Esposito: chi è la fidanzata di Davide Gentile?

Nata a Milano il 24 luglio 2003 (sotto il segno zodiacale del Cancro), Elisa Esposito ha iniziato la sua carriera come estetista, per poi ottenere un enorme successo su TikTok come “prof di corsivo”. Nel 2022, ha pubblicato il suo primo libro intitolato Amioe – Il manuale di corsivo.

Curiosità su Davide Gentile

Davide ha diversi tatuaggi sul corpo.

sul corpo. È un appassionato di sport e ama mantenersi in forma.

Riassumendo, Davide Gentile è un TikToker che ha contribuito al successo della sua fidanzata Elisa Esposito, meglio conosciuta come “professoressa di corsivo”. La coppia ha condiviso alti e bassi, ma il loro legame sembra essere più forte che mai.