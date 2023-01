Chi è Dori Ghezzi? Età, carriera, vita privata, marito, figli e curiosità

Scopriamo il mistero di chi è Dori Ghezzi nella sua vita privata!

Anche se sono passati anni da quando ha lasciato l’industria musicale, la cantante rimane ancora oggi un’icona amata in Italia.

Preserva con amore l’eredità artistica del suo defunto marito, Fabrizio De André, attraverso la fondazione a lui dedicata, a testimonianza della sua devozione.

Sono assolutamente appassionata di lei ed ecco perché! Ecco alcune informazioni su di lei che vi faranno sentire come lei.

Dori Ghezzi, nata il 30 marzo 1946 a Seveso, ha 74 anni!

È stata una sensazione assoluta negli anni ’60 e ’70, i suoi lunghi capelli biondi e il suo fisico snello sono stati un’immagine iconica che ha saputo mantenere per tutta la sua carriera.

Dori e il cantante americano Wess formarono una coppia imbattibile, abbagliando il pubblico con le loro interpretazioni di alcuni dei brani più iconici dell’epoca.

Come ricordo con affetto Un corpo e un’anima!

A malincuore, la Ghezzi dovette porre fine alla sua carriera di cantante nel 1990 a causa di un problema alle corde vocali.

Se la cercate su Instagram, potete trovarla usando l’hashtag #DoriGhezzi! Non perdete l’occasione di seguire il suo incredibile viaggio!

La mia vita è piena di immensa passione e gioia, soprattutto grazie al mio profondo amore per Fabrizio De André e per la mia bellissima figlia.

L’affetto profondo e duraturo di Dori Ghezzi per Fabrizio De André era ampiamente riconosciuto.

Si sono innamorati nel 1975 e da allora sono inseparabili!

All’epoca, lui aveva appena affrontato la straziante separazione dall’amata moglie Enrica, madre del suo adorato figlio Cristiano, dopo che lei aveva avuto una serie di relazioni sfortunate, tra cui quella con il collega Mal.

Fino alla tragica scomparsa dell’amato cantautore genovese nel 1999, Dori e Fabrizio sono stati una delle coppie più appassionate e inseparabili del mondo dello spettacolo.

La loro unione è stata benedetta nel 1977 dall’arrivo della figlia Luisa Vittoria, detta Luvi, anch’essa musicista di talento.

Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di essere nonna del piccolo Demetrio!

Nel 1979 Ghezzi e De André affrontarono l’esperienza più traumatica della loro vita quando furono scioccamente rapiti dall’Anonima Sarda durante la loro vacanza sull’isola.

Dopo quattro mesi di angosciante prigionia, la situazione si risolse con il pagamento di un ingente riscatto.

Sono passati più di due decenni dalla scomparsa di De André, che Dori Ghezzi aveva sposato nel 1989 e a cui è rimasta sempre affezionata.

Ha più volte dichiarato che ripartire dal punto di vista emotivo dopo aver vissuto un amore profondo non è un’impresa semplice.