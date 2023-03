Chi è Drupi chi è? Età, figli, vita privata, moglie Dorina Donato

Il noto cantante Drupi sarà ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 alle 14.00 e condotta da Serena Bortone. La sua vita privata comprende una moglie, Dorina Dato, e dei figli. Da segnalare anche la sua età, il peso, l’altezza e la carriera.

Giampiero Anelli, professionalmente noto come Drupi, è un noto cantautore italiano dalla lunga carriera. Nato il 10 agosto 1947 a Pavia, ha attualmente 74 anni. Purtroppo non sono disponibili dati relativi al suo peso e alla sua altezza.

Drupi è sposato con Dorina Dato, che ha conosciuto durante le prove. Era una corista che andava in tournée con lui. I due conducono uno stile di vita privato e non hanno figli. A proposito della moglie, il cantante ha commentato: “Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée”.

La carriera di Drupi

Drupi ha iniziato la sua carriera musicale alla giovane età di 15 anni, esibendosi con il gruppo Le Calamite. La notorietà arriva nel 1973 quando partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Vado via”, che purtroppo non si piazza. Nonostante ciò, la canzone divenne un successo sia in Italia che all’estero.

Nel 1976, Drupi tornò al Festival di Sanremo con la canzone “Sambariò”. La sua canzone più popolare, “Paese”, viene scelta come sigla finale della trasmissione Domenica In nel 1978. Nel 1982 torna al Festival di Sanremo con la canzone “Soli” e si piazza al terzo posto.