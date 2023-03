Chi è Edoardo Scotti? Età, lavoro e vita privata del figlio di Gerry Scotti che gli ha dato due nipoti

Recentemente è stato reso noto che Gerry Scotti è diventato nonno per la seconda volta, e ci si chiede quanti figli e nipoti abbia il conduttore televisivo. Per saperne di più, cerchiamo di capire chi è suo figlio e chi sono i suoi nipoti.

Gerry Scotti è molto legato al suo unico figlio, Edoardo, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso.

Edoardo è nato a Milano il 10 marzo 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha frequentato la stimata American School of Milan e si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2013. Successivamente, Edoardo ha proseguito gli studi in America, in particolare a Los Angeles, per inseguire la sua ambizione di diventare regista.

L’ingresso di Edoardo nell’industria televisiva è stato facilitato dalle conoscenze del padre, che gli hanno permesso di lavorare dietro le quinte de “Lo Show dei Record” nel 2011 e di servire come inviato speciale nel 2015. Le sue conoscenze negli Stati Uniti e in Cina sono state molto apprezzate e hanno permesso a Edward di farsi un nome nell’industria televisiva.

Ha ricoperto il ruolo di assistente alla regia di Cucine da incubo e di una nota serie poliziesca, che gli ha fornito un’importante referenza per la professione scelta. Ciononostante, è riuscito a separarsi dall’influenza paterna e a prendere le proprie decisioni.

Moglie, figli

Edoardo è sposato con Ginevra Piola, una giovane giornalista che lavora a Mediaset dal settembre 2018.

Nel gennaio 2021 Edoardo e Ginevra hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Virginia, che è anche la prima nipote di Gerry Scotti. Nel gennaio 2023, il conduttore ha provato una doppia gioia con la nascita di Pietro, il loro secondo figlio.