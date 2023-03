Chi è Edoardo Scotti il figlio di Gerry? Età, lavoro e vita privata

Edoardo Scotti, noto anche per il famoso padre, non teme di lavorare duramente: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul figlio di Gerry Scotti, che lo ha reso nonno!

Edoardo Scotti ha avuto l’opportunità di farsi conoscere in televisione grazie all’appoggio di suo padre, il noto presentatore Gerry Scotti. Ma ha scelto di puntare a una carriera dietro le quinte e si sta dimostrando molto abile anche da solo. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata del giovane e affascinante figlio di Gerry, padre di due bambini.

Chi è Edoardo Scotti, la biografia e la carriera

Nato a Milano il 10 marzo 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Edoardo Scotti è figlio del famoso presentatore tv Gerry Scotti e di Patrizia Grosso. Il ragazzo è cresciuto in un ambiente che gli ha permesso di appassionarsi al mondo dello spettacolo.

Ha studiato presso la rinomata American School of Milan e, nel 2013, si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Edoardo ha poi deciso di continuare i suoi studi in America, e più precisamente a Los Angeles, per realizzare il suo sogno: diventare regista.

I primi passi nel mondo televisivo li ha fatti grazie a suo padre: nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di “Lo show dei record”, e nel 2015 è stato messo alla prova come inviato speciale all’interno della trasmissione. I suoi collegamenti dall’America e dalla Cina sono stati molto apprezzati, e hanno permesso a Edoardo di farsi spazio nel mondo della tv.

Ma il suo desiderio continua ad essere quello di trovarsi dall’altra parte della telecamera. Per questo motivo ha continuato a fare gavetta tra Sky, Rai e Mediaset, come aiuto regista per diverse trasmissioni. Ha lavorato sul set di “Cucine da incubo” e come assistente alla regia per una fiction poliziesca.

Ha fatto preoccupare non poco i genitori quando, nell’aprile del 2019, ha avuto un incidente che lo ha costretto in ospedale a causa della frattura scomposta del femore.

Edoardo Scotti: la vita privata

La moglie di Edoardo è Ginevra Piola. I due, dalle indiscrezioni che circolano, dovrebbero stare insieme dal 2013 (non si conoscono le relazioni precedenti di Edoardo) ma non è nota la data del loro matrimonio.

Nel gennaio 2021 Scotti e la moglie sono diventati genitori di Virginia, la loro prima figlia, e prima nipotina di Gerry Scotti. Il conduttore ha avuto la gioia doppia nel gennaio 2023, quando è diventato nonno per la seconda volta del piccolo Pietro, secondogenito di Edoardo e Ginevra.

Chi è la moglie di Edoardo Scotti, Ginevra Piola

Ginevra Piola, nata il 3 gennaio del 1992 sotto il segno del Capricorno, lavora come giornalista: è iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia, nell’albo dei pubblicisti dal 2016. Secondo i suoi social, collabora con il gruppo Mediaset dal 2018.