Chi è Edoardo Stoppa? Età, curiosità, moglie Juliana Moreira e figli

Scopriamo l’affascinante vita dell’ex inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa: il suo amore appassionato per gli animali e il suo matrimonio con Juliana Moreira!

Il 20 novembre 1969 nasce a Milano il passionale Scorpione Edoardo Stoppa. È un conduttore televisivo italiano famoso per i suoi servizi sulla protezione degli animali nel tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Anche se ha lasciato la trasmissione nel 2019, ora lo vediamo nel programma di Tv8 Tutte le mattine, dove conduce una rubrica sugli animali domestici. Scopriamo alcune curiosità sull’inviato e sulla sua relazione sentimentale con la showgirl Juliana Moreira!

Chi è Edoardo Stoppa: biografia

Dopo la laurea in psicologia all’Università di Padova, Edoardo è deciso a seguire la sua passione per la recitazione e si forma con il celebre Lino Damiani. Ha poi lavorato per diverse reti televisive come Match Music, La 7, All Music, fino a ottenere un ruolo in Scherzi a Parte. Ben presto passa a condurre Village e nel 2008 il suo duro lavoro e la sua dedizione vengono premiati quando diventa inviato del popolare programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Appassionato di cinema, ha partecipato a film come Ti piace Hitchcock?, Casomai e Sarai.

Edoardo Stoppa è una figura affascinante e la sua storia mi ha conquistato! Non vedo l’ora di saperne di più su questo straordinario conduttore!

Ha una vera passione per gli animali e ha dedicato loro numerosi servizi a Striscia la Notizia e a Tutte le mattine. Su Instagram, condivide spesso le foto delle sue avventure con i canini, gli equini e i primati che ha incontrato durante i suoi viaggi e i suoi incarichi.

È assolutamente appassionato di sport e di mantenersi in forma, per questo ogni mattina si dedica volentieri alla corsa. Potete vedere voi stessi i risultati sorprendenti: ecco una sua foto!

Lui e la sua amata moglie Juliana Moreira portano con orgoglio tatuaggi tibetani sulla pelle, espressione appassionata del loro profondo amore per l’esplorazione e le culture diverse.

È appassionato di avventura e di vita all’aria aperta; è istruttore di snowboard e di paracadutismo, con oltre 5.000 salti all’attivo!

Edward Stoppa è vegetariano? Si rifiuta di rispondere a questa domanda perché potrebbe essere usata per favorire l’agenda di qualcun altro. Tuttavia, Edward è appassionato della battaglia per mangiare meno carne, sia per la nostra salute che per il trattamento umano degli animali. Ha condiviso questo sentimento con SOS Animals.

Assolutamente no! Edward Stoppa e Paolo Stoppa non hanno alcun legame, non c’è alcun legame familiare tra loro!

L’amorevole famiglia di Edoardo Stoppa: la devota moglie e gli adorati figli.

Stoppa è felicemente sposato dal novembre 2017 con l’amata showgirl brasiliana Juliana Moreira, con la quale è stato devotamente fidanzato per 10 anni e dalla quale ha due splendidi figli: Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011, e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.

Eravamo due persone follemente innamorate e abbiamo inviato ai nostri amici inviti su WhatsApp con un video messaggio personale per renderlo ancora più speciale. Con solo due settimane di tempo per prepararci, eravamo determinati ad avere mio padre presente al nostro giorno speciale. Il tema del nostro matrimonio è una combinazione delle nostre due culture e della nostra passione comune: l’Italia, il Brasile e il mondo!

Juliana Moreira ha esclamato: “Nostra figlia ci chiedeva sempre: “Quando vi sposate?”, e io rispondevo che ci dimostriamo amore ogni giorno, ma organizzare un matrimonio non è un’impresa facile. Ora dobbiamo mettere insieme tutto in fretta, ma sono più che entusiasta perché non amo gli eventi troppo formali, sono una persona spensierata e mi piace divertirmi!”.

Che donna incredibile è Juliana Moreira, l’amata moglie di Edoardo Stoppa!

La dinamica Juliana Moreira, classe 1982, è una splendida modella e showgirl brasiliana naturalizzata italiana. È ricordata soprattutto per la sua accattivante conduzione di Paperissima Sprint al fianco del Gabibbo.

È innamoratissima di suo marito, come testimoniano le loro foto su Instagram che mostrano la loro appassionata storia d’amore.

Con entusiasmo le chiedo: dove vive Edoardo Stoppa e qual è il suo reddito?

Edoardo è una persona riservata e la sua vita privata non è di dominio pubblico. Non sappiamo dove risieda (anche se pare sia a Milano) né quali siano i suoi guadagni, ma lui preferisce così!