Chi è Elena, Anna, Paola e Chiara, moglie e figlie Teo Teocoli?

Elena Fachini, Anna e Chiara sono la famiglia di Teo Teocoli, noto comico e imitatore televisivo. La loro relazione è stata piena di amore fin dall’inizio, anche se Elena ha sempre scelto di tenersi lontana dal mondo dello spettacolo e dagli occhi del pubblico.

Il carattere discreto e riservato di Elena è sempre stato apprezzato dal suo compagno, che raramente parla di lei. Ha fatto un’unica apparizione televisiva per mandare un messaggio a Mara Venier in segno di riconoscimento per l’ospitata del marito a Domenica in. Nel video, Elena ha espresso la sua gratitudine al marito per averla aiutata a diventare la donna che è oggi.

Teo Teocoli ed Elena sono felicemente sposati dal 1985, dopo un lungo corteggiamento. Teo ha commentato che crede che Elena abbia lanciato un incantesimo su di lui, dicendo: “Dal momento in cui l’ho incontrata, ho smesso di essere un frivolo latin lover. Ho messo fine agli inseguimenti romantici e alle serate piacevoli”.

Teo Teocoli e la sua consorte Elena formano un nucleo familiare interamente femminile.

Teo Teocoli e sua moglie Elena sono sposati da oltre 30 anni, dal 1989. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Della loro vita privata si sa poco, perché Teo ha sempre rispettato la volontà di Elena di mantenere la riservatezza. Lei è una donna molto riservata e schiva.

Dopo le nozze, Teo Tecoli e la sua consorte hanno avuto la loro prima figlia, Anna Adele, nel 1991. L’anno successivo è arrivata Paola e nel 1992 la coppia ha dato il benvenuto alla terza e ultima figlia, Chiara. Teo Tecoli è stato davvero “benedetto tra le donne” con la sua famiglia tutta al femminile.