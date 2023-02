Chi è Elena De Razza figlia di Fioretta Mari

Ida Elena De Razza è la figlia di Fioretta Mari e della sua unione con l’attore Armando De Razza.

La figlia di Fioretta Mari, Ida Elena De Razza, ha fatto parlare di sé fin da giovane! A 35 anni, è una cantante professionista specializzata nel genere celtico. L’anno scorso si è trasferita in Svizzera e la sua ultima canzone si intitola “Voices”. Come ha conosciuto il suo marito svizzero, Gino? Ad un festival in Germania, naturalmente! La proposta di matrimonio (con un anello antico, nientemeno) è stata fatta in diretta su Facebook: una favola moderna!

Armando De Razza, ex marito di Fioretta Mari, ha iniziato la sua carriera come attore teatrale, ed è probabilmente lì che si sono conosciuti. Ha anche deciso di provare a cantare e ha avuto un successo con la sua parodia di Julio Iglesias, “Esperanza d’escobar”. Recentemente ha partecipato ad alcune fiction televisive come “Gli orologi del diavolo” e ad alcuni film come “Maschi contro femmine” e il suo sequel “Femmine contro maschi”. Un uomo molto impegnato!

Armando De Razza e Fioretta Mari si sono sposati in gioventù e dopo due decenni di amore è finita. Non si conoscono i motivi specifici per cui hanno deciso di rompere, ma i due rimangono amici. Armando ha oggi 67 anni ed è il papà orgoglioso di Ida Elena De Razza, figlia di Fioretta.

Oggi, l’ex guru del dizionario di “Amici” e apprezzata attrice e regista sarà uno degli ospiti speciali di “Oggi E’ Un Altro Giorno”, dove si confiderà con la conduttrice del salotto di Raiuno, Serena Bortone, a partire dalle 14. Siciliana, Ida Elena è stata circondata dall’arte fin da piccola, visto che entrambi i genitori passavano le loro giornate alternando i palcoscenici teatrali a casa. Si è avvicinata alla recitazione in età adolescenziale, quando si è appassionata alla musica e in particolare alla cultura irlandese e celtica.

Insieme alla mamma Fioretta, ha debuttato in teatro, per poi approdare sul piccolo schermo nel 2004 con la partecipazione a “Raccomandati”. Il suo primo album arriva nel 2009 e quattro anni dopo collabora con Fiordaliso per il singolo “Awakening”, incluso nell’album “Frikand”. Nella sua musica ha incorporato anche elementi di pizzica e strumenti a fiato come lo shawn, la cornmusa e la gaita galiziana, che si scontrano meravigliosamente con le chitarre elettriche e la batteria. Per l’occasione speciale della sua mamma, Mari ha realizzato un videomessaggio per lei su “Vieni Da Me”, dedicandole queste parole:

“Ho un grande rispetto per lei: ha fatto tutto il lavoro sporco per arrivare in cima e ora è la più grande cantante celtica d’Europa. Forza ragazza!”.

Sul fronte sentimentale, Ida Elena è sposata con Gino, un artista che ha incontrato in Germania e con cui si è unita in una cerimonia celtica tenutasi in Svizzera.