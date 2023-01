Chi è Eleonora la campionessa de L’Eredità? Età, vita privata, Lavoro, curiosità e vincite

Eleonora, la campionessa umbra, si presenta al 2023 con il collega Riccardo Bertocci. Preparata, appassionata e simpatica, ha tutte le qualità per essere incoronata “campionessa con il portafoglio”. Dopo vari tentativi di entrare nella Ghigliottina, ha finalmente avuto la sua occasione e l’ha sfruttata appieno. Scopriamo di più su questa straordinaria concorrente.

Eleonora è stata incoronata campionessa de L’Eredità.

Eleonora, originaria di Terni, è un’insegnante di scuola elementare. Il suo cognome è attualmente sconosciuto, ma è appassionata di tango argentino, escursioni e viaggi in solitaria con lo zaino in spalla. Inoltre, è una ludolinguista, ovvero ama scrivere giochi di parole.

Il rituale mattutino di Eleonora, che consiste nel praticare i 5 tibetani, è una caratteristica unica. Questo rituale, che consiste in 10-15 minuti di esercizi ispirati allo yoga tibetano, è evidentemente riuscito a fornirle la flessibilità, il tono e l’energia necessari per resistere per diversi giorni nel game show e persino per ottenere una vincita.

A quanto ammonta la vincita di Eleonora a L’Eredità 2023?

Eleonora ha debuttato a L’Eredità nella puntata andata in onda domenica 15 gennaio 2023. Nonostante i suoi sforzi, non è riuscita a ottenere il pass per la Ghigliottina a causa della formidabile opposizione di Riccardo nella Stoccata Finale. Tuttavia, una volta eliminato il rivale, per la concorrente ternana è stato relativamente semplice ottenere la sua prima vittoria nel game show più seguito del tardo pomeriggio di Rai 1.

Dopo cinque serate di gara, Eleonora è stata finalmente premiata con una vittoria. Ha colto l’occasione e si è portata a casa 26.250 euro in gettoni d’oro come premio.