Chi è Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo ospite a Domenica In

Elisabetta Villaggio, la figlia di Paolo Villaggio, il celebre ragionier Fantozzi, è stata ospite nella puntata del 5 novembre 2023 di Domenica In. Scopriamo insieme chi è questa affascinante figura del mondo dello spettacolo.

Un percorso di studi e carriera eclettico

Elisabetta è nata nel 1959 dall’amore tra Paolo Villaggio e Maura Albites. Dopo essersi laureata in Filosofia all’Università di Bologna, ha proseguito i suoi studi nel campo del Cinema e della Televisione presso l’Università del Sud della California (USC) a Los Angeles. La sua passione per il mondo dello spettacolo l’ha portata a lavorare in televisione come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per importanti programmi trasmessi su Rai, Mediaset e La7. Ha anche realizzato due cortometraggi, uno dei quali, intitolato “Taxi”, è stato selezionato per la prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia.

Una talentuosa autrice

Elisabetta Villaggio è anche una prolifica autrice. Ha scritto numerosi libri, tra cui “Marilyn: un intrigo dentro la morte”, “Io sono Virginia”, “Una vita bizzarra” e “La mustang rossa”. La sua ultima pubblicazione, “Fantozzi dietro le quinte. Oltre la Maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio”, edita da Baldini + Castoldi nel 2021, offre un’intima e approfondita prospettiva sulla vita del padre e sul suo celebre personaggio.





Una vita privata riservata

Sebbene sia una figura pubblica, Elisabetta Villaggio ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Non ha figli e non si è mai sposata. Tuttavia, ha parlato apertamente del rapporto con suo padre, definendolo “invadente ma anche indifferente”. Fu proprio lei a dare l’annuncio della morte di Paolo Villaggio, con le toccanti parole: “Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare”.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Elisabetta ha raccontato che suo padre non era il tipo di padre che leggeva le favole prima di dormire o che la accompagnava a scuola. Tuttavia, ricorda Paolo Villaggio come una persona normale, curiosa e amante dei viaggi e degli amici.

L’inizio della carriera di Paolo Villaggio

Elisabetta ricorda l’inizio della carriera di suo padre, quando venne convocato alla Rai per un programma in procinto di nascere. Il direttore di Rai1 lo scelse dopo averlo visto nel ruolo del Professor Kranz nel programma “7×8”. Da lì iniziò il percorso che portò alla creazione del personaggio del Ragionier Fantozzi, diventando un’icona del cinema italiano.

Il legame tra Elisabetta Villaggio e suo padre Paolo è stato unico e speciale. Nonostante le differenze e le sfide personali, l’amore e il rispetto reciproco hanno sempre prevalso. La presenza di Elisabetta nel mondo dello spettacolo è un omaggio al talento e all’eredità artistica del padre, che continuerà a vivere attraverso le sue opere e il suo ricordo indelebile.