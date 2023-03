Chi è Emanuel Lo padre del figlio e compagno di Giorgia?

Il fidanzato di Giorgia, Emanuel Lo, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2023, è anche il padre di suo figlio e professore di danza ad Amici.

Giorgia ha una relazione con Emanuel Lo Iacono dal 2004. Lo è un artista che torna al Festival di Sanremo per la prima volta dopo 22 anni con il brano “Parole dette male”. Giorgia ha avuto in precedenza una relazione con Alex Baroni, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2002. Giorgia è nata a Roma l’11 luglio 1979 e fin da piccola si è appassionata alla musica e alla danza. Attualmente ha 43 anni.

La sua prima apparizione in televisione risale al 1996, quando ha iniziato a lavorare come ballerina e co-coreografa per diversi programmi televisivi sia su Rai che su Mediaset. Inoltre, ha partecipato a tournée con numerosi cantanti italiani e internazionali di spicco, come Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Kanye West e Luciano Pavarotti.

Nel 2007 ha lanciato la sua carriera di cantante con il singolo “Woofer” con il rapper Tormento, che ha preceduto il suo album di debutto “Più tempo”, prodotto da Giorgia e distribuito da Sony BMG. Il suo stile musicale è una miscela di soul, Hip Hop e R&B. Nello stesso anno ha collaborato con la sua compagna Giorgia come autore per il suo album “Stonata”.

Nel 2012 Emanuel Lo ha pubblicato il suo secondo album, “Cambio tutto”, con collaborazioni con Big Fish e Nesli. Nel 2010 ha lavorato come coreografo per l’ultima edizione a marchio Rai del talent show X Factor. L’anno successivo collabora nuovamente come autore con Giorgia per l’album “Dietro le apparenze”, che include il singolo di grande successo “Il mio giorno migliore”.

Nel frattempo, Emanuel Lo inizia una carriera di regista di video musicali, lavorando sia con la sua partner romantica e professionale Giorgia, sia con artisti come Ornella Vanoni e Clementino. Contribuisce anche agli album di Giorgia “Senza paura” e “Oronero”, accreditato in ben dieci canzoni. A partire dal 2016 entra a far parte della giuria del talent e della scuola di Amici di Maria De Filippi, inizialmente come giudice hip hop nelle sfide esterne, poi come giudice esterno e infine, a partire dalla stagione 2022-2023, assume il ruolo di insegnante di danza, sostituendo la storica ballerina del programma Veronica Peparini.

La storia d’amore di Giorgia ed Emanuel Lo è un racconto stimolante di amore e devozione.

Emanuel Lo è il nome d’arte dell’artista italiano, il cui aspetto esotico può trarre in inganno. La relazione tra Emanuel Lo e Giorgia è iniziata nel 2004, dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2003, quando Emanuel faceva parte del corpo di ballo che accompagnava Giorgia nel tour di promozione del suo album “Ladra di vento”. Giorgia ha rivelato di aver avuto inizialmente un atteggiamento negativo nei confronti di Emanuel a causa di preconcetti.

Inizialmente, Giorgia era preoccupata per la differenza d’età tra lei e il ballerino Emanuel, che aveva sei anni in meno di lei e un aspetto che le faceva dubitare che si trattasse di un donnaiolo seriale. Tuttavia, alla fine ha ceduto e la decisione si è rivelata vantaggiosa. Nel 2010 la coppia ha dato il benvenuto al figlio Samuel e, nonostante non sia ancora sposata, la loro relazione è forte e hanno collaborato a diverse canzoni e videoclip.