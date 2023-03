Chi è Enrico Griselli marito di Serena Autieri? Età, vita privata e figli

Il marito di Serena Autieri, Enrico Griselli, è un cantante, doppiatore, attore e conduttore. Indaghiamo di più sulla sua vita privata, partendo da Enrico Griselli. Di seguito, tutte le curiosità. Il marito di Serena Autieri è un compagno di sostegno che ha conosciuto all’inizio della sua carriera. I due hanno un rapporto forte e condividono una profonda comprensione reciproca.

Il compagno di Serena Autieri è in gran parte sconosciuto e di lui si sa molto poco. Enrico Griselli è un manager e produttore teatrale molto vicino alla sua consorte. È nato a Spoleto e ha lavorato a progetti a Dubai. La Autieri ha dichiarato che la loro relazione è iniziata a distanza e che si sono incontrati solo in seguito.

Per sei settimane abbiamo comunicato solo per telefono. È stato meglio così, non abbiamo preso scorciatoie.

Affrettare le cose spesso significa perdere l’esperienza di una relazione, non curare il sentimento con i tempi giusti e consumare l’amore troppo presto. Darsi tempo e aspettare spesso aumenta il desiderio.

Non è stato del tutto casuale il fatto che i due si siano conosciuti grazie a degli amici che hanno pensato che sarebbero stati un buon partito – non possiamo biasimare gli amici! La coppia si è incontrata sulle rive del Lago di Como circa 11 anni fa e ha iniziato presto a frequentarsi, con vacanze e fughe memorabili. Uno dei momenti più belli per Serena è stato trascorrere i fine settimana nel deserto degli Emirati Arabi Uniti durante il loro fidanzamento.

Enrico e Serena Autieri si sono conosciuti e innamorati a Dubai. Si sono sposati nel 2010 e si sono trasferiti a Spoleto, città natale di Enrico. Hanno una figlia, Giulia Tosca, di nove anni, che ama la ginnastica artistica.

Instagram li vede affiatati

Lo stesso social media che di recente ci ha mostrato il clima sereno in famiglia e la stessa vivacità della coppia, ora immortala Serena con la figlia e il marito a Parigi. Sorridendo, con la mano ci mostra la Torre Eiffel sullo sfondo del suo post di Instagram.

Nella didascalia scrive: “#Paris mon amour 🗼”. E ancora, sappiamo che era con la figlia al Giffoni film festival (di cui abbiamo parlato qui). L’attrice ha affettuosamente dichiarato nella descrizione della foto postata: “Un’altra giornata magica Giulia e in compagnia di altri meravigliosi bambini al @giffoni_experience Film Festival per il lancio di #Lightyear!”.

Serena ed Enrico sono una coppia molto affiatata. Enrico è sempre al suo fianco, la sostiene e la incoraggia, proprio come faceva agli inizi. La accompagna in tournée ed è sempre tra il pubblico o nel backstage a fare il tifo per lei.