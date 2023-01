Chi è Enrico Monti marito di Sabrina Salerno? Età, lavoro e figli

Dal cuore appassionato, Enrico Monti è nato nel 1968 in Veneto. La sua amata moglie, la splendida attrice, cantante e showgirl Sabrina Salerno, è la sua pupilla.

Enrico Monti è un ispirato imprenditore di 54 anni nel settore tessile. Gestisce con passione un’azienda di famiglia specializzata in abiti, anche se in origine era stata creata per produrre camicie su misura. Il suo duro lavoro e la sua dedizione sono stati premiati nel 2014 quando la sua azienda è stata premiata come una delle migliori aziende italiane del settore.

Moglie, figli

Il fatidico incontro tra Monti e Salerno è nato per motivi di lavoro: lui aveva uno studio di registrazione e quando l’ha vista esibirsi sul palco ha suscitato in lui qualcosa di profondo che poi ha identificato come amore.

L’imprenditore appena sposato e Sabrina, all’epoca fidanzata, sentirono un innegabile legame. Dopo un anno hanno deciso di stare insieme e si sono sposati nel 2006. Da allora, il loro amore è sempre stato fiorente e hanno un figlio, Luca Maria, che oggi ha 18 anni. La loro passione reciproca brucia ancora forte!

Sabrina Salerno era raggiante mentre parlava del suo matrimonio con l’amato marito a Ballando con le Stelle!

Io stimo mio marito in modo incredibile, perché per me è un uomo incredibile, una persona con un cuore, una grazia, non giudica e ha una disposizione di comprensione verso le persone, soprattutto verso me che non sono certo una donna disinvolta e devo ammettere che a volte si è sentito sopraffatto… Ho momenti di immensa follia e sconforto, in cui osservo solo il buio, e devo dire che grazie a lui e a mio figlio, che è la mia luce… mi sono aggrappata al loro amore.