Chi è Eric André? Età, origini, fidanzata e biografia dell’attore comico

Eric André sta invecchiando. Nato nel 1983, ora ha 36 anni. Negli Stati Uniti è conosciuto soprattutto come cabarettista, ma ha anche recitato, prodotto e scritto. Oggi si limita a condurre programmi televisivi.

Eric André ha 39 anni e ha una nuova fidanzata! Il gossip era nell’aria da un po’, soprattutto da quando sono stati fotografati in atteggiamenti intimi sulla spiaggia durante una fuga romantica alle Isole Cayman, ma ora è ufficiale. E a renderlo ufficiale sono state le persone coinvolte: Emily Ratajkowski e il suo nuovo fidanzato Eric André. In occasione di San Valentino, i due si sono fotografati entrambi nudi. Lui era sdraiato su un divano e lei era riflessa nello specchio: la foto in pochi minuti ha conquistato migliaia di like.

André ha frequentato l’attrice Rosario Dawson dal 2016 al 2017. Nel marzo 2021 ha rivelato di avere una relazione con una donna incontrata al mercato, che non sapeva fosse famosa finché non hanno iniziato a frequentarsi.

È buffo come funziona la vita a volte, non è vero? Andre ha frequentato per un po’ un’attrice famosa, poi ha incontrato una donna al mercato e ha iniziato a frequentarla, senza sapere che anche lei era famosa.

In un’intervista del 2016, André ha dichiarato che tutti sono bisessuali e che non esiste un orientamento sessuale, una razza o un genere. Ha continuato dicendo che farebbe fuori tutto ciò che si muove.

Biografia

Dopo essersi diplomato alla Dreyfoos School of the Arts di West Palm Beach, in Florida, André ha deciso di studiare al Berkley College of Music di Boston. Lì ha suonato il contrabbasso e si è diplomato nel 2005. André è poi diventato il creatore dell’Eric André Show, uno spettacolo di barzellette, umorismo scioccante e interviste alle celebrità. Sebbene l’Eric André Show sia il suo lavoro più famoso, ha avuto anche altri ruoli in diverse serie, come Man Seeking Woman, che ha debuttato nel 2015. La terza e ultima stagione, composta da 10 episodi, è andata in onda nel 2017. Più recentemente, ha prestato la voce a Luci in Disenchantment.