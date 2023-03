Chi è Eros Ramazzotti? Età, moglie, figli, compagna, biografia, vita privata e curiosità

Scopriamo chi si cela dietro il grande nome del re del pop italiano, Eros Ramazzotti! Se siete curiosi di conoscere le sue origini e le curiosità sulla sua vita, siete nel posto giusto! Oltre alla sua celebre carriera musicale, il cantautore ha una vita privata piena di sfumature interessanti. Scopriamo insieme chi è veramente Eros quando le luci del palcoscenico si spengono…

Eros Ramazzotti: una breve biografia

Nato a Roma il 25 ottobre 1963, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Eros Ramazzotti è un noto cantante e compositore. La sua passione per la musica è stata trasmessa dal padre, musicista e cantante amatoriale. Dopo aver tentato senza successo l’accesso al Conservatorio, ha studiato Ragioneria per poi abbandonare gli studi due anni dopo. Eros ha un fratello, Marco Ramazzotti, che si occupa dei suoi interessi artistici ed è direttore di Radiorama, società fondata dal cantante.

A partire dagli anni ’80, la carriera di Eros Ramazzotti ha registrato un costante successo, con concerti indimenticabili e numerose collaborazioni con grandi artisti internazionali. Il cantante ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando un ineguagliabile trionfo con ogni album. Inoltre, Eros ha avuto due mogli, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ed è padre di Aurora Ramazzotti. Se siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla vita del celebre artista, potete seguirlo anche su Instagram!

La relazione tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata molto intensa e appassionata. La loro unione è stata coronata dal matrimonio nel 1998 e dalla nascita della loro figlia Aurora, alla quale Eros ha dedicato una canzone.

Purtroppo, la coppia ha deciso di separarsi nel 2002, dopo alcuni anni di matrimonio. Nonostante le difficoltà, Eros e Michelle sono rimasti sempre vicini per il bene della loro figlia, Aurora. La Hunziker ha parlato della loro relazione in un’intervista, sottolineando che l’amore genitoriale è per sempre e che bisogna mettere da parte ogni emozione negativa per il bene dei figli.

In seguito si è scoperto che la fine del matrimonio era dovuta in parte alla setta che aveva offuscato la mente di Michelle. Nonostante ciò, oggi la coppia ha un rapporto sereno e di grande affetto. Grazie anche alla presenza di Aurora, i due hanno dimostrato che un amore può finire senza che sparisca l’affetto e la condivisione reciproca.

Nonostante il gelo tra i due sul palco del Festivalbar nel 2003, i rapporti sono diventati sempre più sereni con il passare degli anni. Eros e Michelle hanno dimostrato che l’amore genitoriale è per sempre e che il bene dei figli viene sempre prima di ogni altra cosa.

Nel 2009, Eros Ramazzotti incontrò la modella Marica Pellegrinelli, che era 25 anni più giovane di lui, durante i Wind Music Awards. La coppia si innamorò rapidamente e si sposò, dando alla luce la loro prima figlia, Raffaella Maria, nel 2011, e il loro secondo figlio, Gabrio Tullio, nel 2014. Tuttavia, nel giugno del 2019, ci furono voci di una crisi tra la coppia, che furono confermate dai diretti interessati in luglio. Da allora, la coppia si è separata.

Dopo la fine del matrimonio, ci sono state voci su possibili relazioni di Eros con diverse donne, tra cui Carolina Stramare, Miss Italia 2019, Roberta Morise e Sonia Lorenzini. Tuttavia, il cantante ha smentito queste voci.

Eros Ramazzotti è conosciuto per la sua collaborazione con numerosi artisti internazionali come Tina Turner, Anastacia, Ricky Martin, Cher, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Inoltre, ha partecipato al programma di Michelle su Canale 5, Michelle Impossible, dove ha anche fatto un duetto con l’ospite.

Ramazzotti ha una casa nel centro di Milano, che condivideva con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli. È noto anche per i suoi tatuaggi, tra cui un tribale sul braccio sinistro, uno scorpione e il nome della primogenita Aurora.

Non si conoscono informazioni precise sui guadagni di Eros Ramazzotti, ma grazie ai suoi 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è probabile che abbia un patrimonio milionario.