Chi è Fabio Adami: ex moglie, figli, età e lavoro del compagno di Alba Parietti

L’ex moglie di Fabio Adami è nata nel 1967 a Roma. Fabio Adami è direttore commerciale di Poste Italiane.

Fabio Adami è separato e ha due figli. Attualmente è fidanzato con la showgirl Alba Parietti. I due si sono conosciuti durante una serata tra amici comuni. Secondo i presenti, è stato amore a prima vista, con la coppia che già al primo incontro ha mostrato un forte sentimento reciproco.

La stessa Parietti ha confermato quello che prima era solo un gossip, prima con interviste e poi con post sui suoi canali social che non lasciavano dubbi.

“Sto vivendo il momento più bello della mia vita e non tornerei mai indietro a 30 anni. Mi sto godendo troppo questa età. E chi dice che i 60 sono i nuovi 40 ha ragione. Certo, prima ero serena, avevo trovato la realizzazione individuale, ed è questo che ha fatto sì che un uomo mi amasse. Mi voleva per questa indipendenza, per il fatto di non aver bisogno di qualcuno accanto a me. E il resto viene dopo”.

Alba Parietti

Nata a Torino, debutta in teatro nel 1977, per poi approdare qualche anno dopo nelle radio e televisioni locali piemontesi. Negli anni ’80 debutta in RAI con Boncompagni e Magalli e successivamente in Fininvest come conduttrice e annunciatrice. Nel 1990 raggiunge la popolarità conducendo il programma sportivo Galagol su Telemontecarlo.

Ha condotto il Festival di Sanremo nel 1992, accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen, ed è apparsa anche nelle commedie cinematografiche “Abbronzatissimi”, “Saint Tropez – Saint Tropez” e “Paparazzi”.

Nel 2015 è opinionista fissa del talk show “Announo” su LA7. Negli anni successivi ha partecipato ad altre trasmissioni come concorrente (Ballando con le stelle nel 2017) e come opinionista (L’isola dei Famosi nel 2019).