Chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi e produttore musicale: un amore lungo oltre 30 anni

Fausto Pinna, noto produttore musicale di 73 anni, è il compagno di lunga data di Iva Zanicchi. Da quando si sono conosciuti nel 1987, non si sono mai separati, nonostante non abbiano mai deciso di sposarsi.

Un amore che dura nel tempo

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi, nato in Sardegna e attivo nel mondo della produzione musicale. L’amore tra i due è sbocciato nel 1987 e si è rafforzato nel corso degli anni. Nonostante la mancanza di un matrimonio ufficiale, sono sempre rimasti uniti, affrontando insieme sia i momenti felici che le sfide, come la battaglia contro il tumore che Fausto sta combattendo.

Chi è Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi

Fausto Pinna è un uomo riservato che preferisce mantenere una bassa esposizione sui social media. Tuttavia, alcune foto pubblicate da Iva Zanicchi mostrano la loro dolcezza e il loro affetto reciproco, come un tenero scatto del giorno di San Valentino.





Veronica Peparini incinta di due gemelle a 52 anni: l’annuncio a Verissimo

Lutto nel mondo dello spettacolo: deceduto all’età di 38 anni Andrea Iovino

Sapete chi è Fausto Leali? Moglie e figli

La scelta di non sposarsi

Perché Iva e Fausto non hanno mai deciso di sposarsi? Durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Iva ha confessato di non desiderare il matrimonio, affermando che non è più il momento adatto per loro. Nonostante ciò, il loro amore duraturo ha superato momenti di gelosia e tentazioni, come Iva stessa ha ammesso durante una partecipazione a Domenica Live.

La lotta contro il tumore e il sostegno reciproco

Recentemente, Iva Zanicchi ha rivelato in un’intervista a Di Più che Fausto sta affrontando una battaglia contro un tumore al polmone diagnosticato tre anni fa. Nonostante le previsioni iniziali fossero negative, Iva è convinta che Fausto supererà anche questa difficile prova. Durante l’intervista a Verissimo, Iva ha condiviso la sua fiducia nel fatto che insieme affronteranno anche questo momento difficile e che continueranno a divertirsi come sempre hanno fatto.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi hanno costruito un amore solido e duraturo che ha resistito alle sfide del tempo. Nonostante la mancanza di un matrimonio ufficiale, il loro legame è profondo e il sostegno reciproco li ha aiutati ad affrontare le difficoltà della vita. La loro storia d’amore è un esempio di forza e fiducia nel futuro.