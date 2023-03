Chi è Federica Pellegrini? Età, carriera, marito, Pechino Express e figli

Federica Pellegrini è una ex nuotatrice italiana che ha raggiunto il massimo della sua carriera grazie alle sue prestazioni nei 200 e 400 metri stile libero. Nata a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto 1988, ha 34 anni ed è alta 177 cm e pesa 66 kg. È segno zodiacale Leone.

Federica è cresciuta in una famiglia molto unita, composta dai genitori Cinzia e Roberto e dal fratello Alessandro. La sua carriera nel nuoto è iniziata grazie alla loro spinta e al loro supporto, e in pochissimo tempo ha raggiunto grandi successi, vincendo le più importanti medaglie in palio. Oggi ha una presenza attiva sui social, dove è seguita da 1,7 milioni di follower.

Il suo primo grande successo è arrivato nel 2004 quando ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene, e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa. Nel 2008 ha vinto il suo primo oro olimpico a Pechino, stabilendo anche un record mondiale. Nel 2016 è stata la portabandiera della squadra italiana alle Olimpiadi di Rio, e alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 è entrata nella storia come la prima donna a gareggiare in cinque edizioni olimpiche e a raggiungere la finale nella stessa gara. Durante la sua carriera, ha vinto sei titoli mondiali e sette europei, oltre ad altri argenti e bronzi.

Oltre al nuoto, Federica ha anche fatto carriera nel mondo della moda e della televisione. Ha sfilato per grandi stilisti e ha partecipato a diversi spot televisivi. Dal 2019 è giudice di “Italia’s Got Talent” su Tv8, dove ha avuto l’opportunità di mostrare un altro lato della sua personalità e di farsi apprezzare da un pubblico ancora più vasto.

Nel marzo del 2023, Federica ha annunciato la sua partecipazione a “Pechino Express” insieme al neo marito Matteo Giunta. La coppia è sposata dal 27 agosto 2022, e la cerimonia è stata seguita dal wedding planner Enzo Miccio e da molti volti noti dello spettacolo.

Nella sua vita privata, Federica è stata spesso al centro del gossip. Ha avuto relazioni con Luca Marin e Filippo Magnini, prima di iniziare una relazione con Matteo Giunta nel 2019.