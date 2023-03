Federica Pellegrini, avete mai visto suo fratello? Si somigliano molto

L’ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini ha affascinato il pubblico per molto tempo con la sua carriera vincente e la sua personalità carismatica. Tuttavia, non tutti sanno che la campionessa ha un fratello minore, Alessandro, che è molto importante per lei e che ha una propria carriera interessante. Ecco uno sguardo più approfondito sulla vita e la carriera di Alessandro Pellegrini.

Chi è Alessandro Pellegrini?

Alessandro Pellegrini è nato a Mirano, Veneto, il 16 agosto 1990. Ha due anni di meno rispetto alla sorella Federica e ha sempre avuto un rapporto molto stretto con lei. Ha assistito alla maggior parte delle gare della sorella e l’ha sostenuta in tutti i momenti importanti della sua carriera.

Carriera di Alessandro

Anche se Alessandro ha provato a seguire le orme della sorella nel nuoto, la sua vera passione era sempre stata la mixologia. Ha frequentato una scuola alberghiera e ha fatto uno stage presso il prestigioso Gran Caffè Florian di Venezia. In seguito, ha deciso di trasferirsi a Londra per migliorare le sue capacità come barman e assimilare le tecniche del mestiere.

Durante il suo periodo a Londra, Alessandro ha lavorato presso diversi locali di tendenza e ha acquisito una vasta esperienza nel campo della mixologia. Tuttavia, la sua carriera è stata interrotta a causa della pandemia, che lo ha costretto a rimanere lontano dalla famiglia per un po’ di tempo.

Vita privata di Alessandro

Non molto è noto sulla vita privata di Alessandro, ma sappiamo che in passato ha avuto una relazione con una ragazza di nome Elena. Tuttavia, non abbiamo informazioni sulla loro relazione attuale o se stiano ancora insieme. Anche i suoi profili social non forniscono molte informazioni in merito.

In conclusione, Alessandro Pellegrini è una persona molto interessante e talentuosa che ha seguito la propria passione e ha costruito una carriera di successo come barman. Nonostante non sia famoso come la sorella, è una persona importante nella vita di Federica e ha una propria vita e carriera degne di nota.