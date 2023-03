Chi è Achille Costacurta figlio Martina Colombari? Età, lavoro e padre

Achille Costacurta è il figlio di Martina Colombari, un’attrice italiana nota per la sua carriera nella moda, nella televisione e nel cinema. Martina è stata incoronata Miss Italia all’età di 16 anni e da allora ha avuto una carriera di successo come modella, conduttrice e attrice.

Achille è nato nel 2004, frutto dell’amore tra Martina e il suo marito, Alessandro Costacurta, un ex calciatore professionista che ha giocato come difensore per il Milan. Achille ha ereditato dai genitori molte caratteristiche fisiche, tra cui gli occhi azzurri della madre.

Martina è molto attiva sui social media e spesso condivide foto con il figlio. In un post su Instagram, ha descritto come suo figlio sia in grado di farle provare molte emozioni contrastanti in sole tre ore, dalla rabbia al pianto e alle risate, e ha sottolineato che questa è una dote che solo i figli possiedono.

Achille, d’altra parte, sembra preferire la riservatezza e il suo profilo Instagram è privato. Tuttavia, dalle foto che sono emerse dal profilo della madre, si può vedere che Achille è un appassionato di moda e indossa spesso abbigliamento da rapper. Non sappiamo con certezza cosa faccia nella vita, ma potrebbe avere ereditato la passione per il calcio del padre.

Oggi, Martina sarà ospite nel programma televisivo “Da noi… a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. È probabile che durante la sua apparizione parli della sua vita privata, tra cui il suo rapporto con il figlio Achille.