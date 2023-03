Chi è Martina Colombari? Età, marito, figlio, Pechino Express e dimagrimento

Martina Colombari è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano, nota per la sua bellezza e il suo talento. Con una carriera che spazia dalla moda alla televisione, dalla recitazione al cinema, Martina è un volto noto e amato dal pubblico.

Dettagli personali:

Nome: Martina Colombari

Luogo di nascita: Riccione

Data di nascita: 10 luglio 1975

Età: 47 anni

Altezza: 175 cm

Peso: 55 kg

Professione: Attrice, modella e conduttrice televisiva

Partner: Alessandro ‘Billy’ Costacurta

Profilo Instagram ufficiale: @martycolombari

Martina ha iniziato la sua carriera da modella a soli 16 anni e ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 1991. La sua bellezza e il suo talento l’hanno resa una delle top model più richieste a livello internazionale, con sfilate per stilisti del calibro di Armani, Versace, Cavalli e Blumarine.

La carriera televisiva di Martina è iniziata alla fine degli anni ’90, quando ha iniziato a condurre diversi programmi televisivi di successo. Tuttavia, la sua vera passione è la recitazione e ha fatto il suo debutto al cinema con il film “Abbronzatissimi”. Ha poi recitato in film come “Paparazzi” e “Quello che le ragazze non dicono”, oltre a prendere parte a numerose fiction di successo come “Carabinieri”, “Un medico in famiglia” e “I Cesaroini”.

Martina parteciperà alla prossima edizione di Pechino Express insieme al figlio Achille Costacurta, percorrendo le strade dell’India, del Borneo e della Cambogia. Questa esperienza rappresenterà per lei una nuova avventura e una possibilità di crescita e crescita.

La vita privata di Martina è altrettanto ricca e interessante. È legata ad Alessandro ‘Billy’ Costacurta da oltre 25 anni e i due si sono sposati nel 2004. Da questo matrimonio è nato il loro figlio Achille. Martina e Billy sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo e hanno superato insieme ogni difficoltà.