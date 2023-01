Chi è Federico Palmaroli? La storia, età fidanzata, vignette, vita privata e politica dell’inventore di Osho

Federico Palmaroli è il fondatore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”. Originario di Roma, la capitale è diventata la forza trainante del suo lavoro, soprattutto delle sue celebri vignette.

Federico Palmaroli, nato a Roma e cresciuto a Monteverde, ha 47 anni. Il suo libro, “Le più belle frasi di Osho”, ha ottenuto un grande successo, raccogliendo oltre un milione di like su Facebook e 400 mila follower su Instagram. Ha inoltre collaborato con importanti testate giornalistiche e programmi televisivi, tra cui Porta a Porta di Bruno Vespa.

Ha compiuto gli studi secondari presso il Liceo Classico di Prati e si è poi iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università. Purtroppo non è riuscito a completare alcuni esami e non ha quindi conseguito la laurea. In seguito, ha intrapreso la carriera giornalistica.

Federico Palmaroli: fidanzata

Sono disponibili poche informazioni sulla sua vita privata. Durante un’intervista, ha parlato del suo punto di vista sul fidanzamento e sull’amore, affermando: “È raro trovare qualcuno che non abbia mai avuto problemi di fidanzamento o di relazione. Anche il tradimento è una realtà spiacevole che è difficile da evitare. In definitiva, nessuno può sfuggire al sentimento dell’amore e ai problemi che ne derivano”.

Federico Palmaroli: vignette

È molto noto per le sue vignette satiriche, che definisce “argute rappresentazioni di una nazione alle prese con questioni complesse e paradossi illuminati da battute umoristiche in dialetto romano”.

Le opinioni politiche del creatore di Osho sono di grande interesse.

Palmaroli ha una lunga formazione accademica in campo umanistico e fin da giovane ha subito un profondo fascino per la tradizione popolare romana. Roma è la sua casa e la politica romana è spesso fonte di ispirazione per le sue opere.

La politica è uno dei temi principali delle sue vignette, tanto da essere considerato il re della satira politica. Quando gli è stata chiesta la quantità di politica nelle sue vignette, ha risposto in un’intervista: “Non mi aspettavo che sarebbe stata così influente come è diventata. Quando la gente ha cominciato a riconoscere che non mi limitavo a un’unica opinione, ho deciso di “rompere gli schemi”. Devo essere due volte più bravo per essere accreditato e faccio del mio meglio per rimanere imparziale in tutto il mio lavoro”.

È stato suggerito all’inventore di Osho di candidarsi a causa della sua popolarità, e lui ha risposto: “Penso che sia normale”. Nonostante ciò, non hanno intenzione di farlo perché significherebbe non poter più fare ciò che fanno attualmente e rimanere credibili. Inoltre, ritengono che la politica debba essere fatta da chi ne è capace.