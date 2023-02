Chi è Francesco Arca? Età, altezza, Sanremo, moglie, figli, vita privata, film e serie tv

Scopriamo tutto sull’affascinante attore ed ex volto di Uomini e Donne, Francesco Arca.

Francesco Arca è un bellissimo attore ed ex volto di Uomini e Donne. Scopriamo tutto su di lui, dalla moglie e i figli alla vita privata, passando per età, altezza e film. L’8 febbraio 2023 sarà ospite del Festival di Sanremo.

Francesco Arca è un attore italiano. È conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nei film “L’Ultimo Bacio” e “Nuovo Cinema Paradiso”.

Francesco Arca è nato a Siena il 19 novembre 1979. Di professione è attore e ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Ha esordito in televisione come concorrente del reality show di Canale 5 Volere o volare, condotto da Maria De Filippi nel 2004. Nella stagione 2004/2005 è stato concorrente di Uomini e Donne. In seguito ha posato nudo per un calendario e nella primavera del 2006 ha partecipato alla terza edizione del reality La fattoria. Oggi è un apprezzato attore di film e serie televisive.

Francesco Arca moglie e figli

L’attore è fidanzato con Irene Capuano e insieme hanno due figli, Maria Sole e Brando Maria.

Vita privata

Il padre di Francesco Arca, Silvano, è morto in un incidente sul lavoro quando Francesco aveva solo 15 anni.

La vita privata dell’attore all’inizio della sua carriera televisiva è stata con Carla Velli, conosciuta e scelta a Uomini e Donne. Poi Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Safroncik. Infine si è fidanzato con Irene Capuano, sua attuale compagna.

Film e serie TV

Francesco Arca si è trasferito a Roma nel 2006 per intraprendere la carriera di attore. Studia recitazione e dizione con Anna Macci e frequenta diversi corsi, tra cui uno con Ennio Coltorti. A partire dal 2008 ha iniziato a partecipare a diverse serie televisive con piccoli ruoli, come in Incantesimo 10. L’anno successivo ha preso parte al film Sorry e al film Incantesimo 10. L’anno successivo prende parte al film Scusa ma ti voglio sposare, e recita anche a teatro nello spettacolo Bum bum libero tutti. È apparso anche in un episodio della serie televisiva Don Matteo 7.

Arca è stato scelto per ruoli sempre più importanti, compreso quello di protagonista. Arca entra anche nel cast di altri film e serie televisive come Ho sposato uno sbirro 2, Che Dio ci aiuti, Le tre rose di Eva, Rex, Allacciate le cinture, James Bond Spectre e Sacrificio d’amore. Arca appare anche nel videoclip Io di te non ho paura di Emma Marrone.

La sua carriera televisiva comprende anche diversi reality e talent show, come Pequeños gigantes Italia condotto da Belén Rodríguez, Pechino Express e La fattoria. Nel 2022/2023 sarà protagonista con Vanessa Incontrada della fiction Fosca Innocenti.