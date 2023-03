Chi è Francesco Arca? Età, moglie, fidanzata, compagna figli e biografia

Francesco Arca, 43 anni, è legato sentimentalmente a Irene Capuano, nata il 1° dicembre 1978 a Roma. Entrambi si sono dichiarati soddisfatti della loro attuale relazione e non hanno bisogno di sposarsi. Irene ha una passione per la moda, il cinema e la recitazione, che ha portato avanti parallelamente agli studi. Nel 2006 ha debuttato come modella ed è apparsa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Fernando Vitale, ma il processo non è andato a buon fine. Attualmente Irene è cofondatrice di un negozio di abbigliamento online, Virale Shop. Con Irene, Francesco ha due figli, Maria Sole (nata il 1° settembre 2015) e Brando Maria (nato il 6 aprile 2018) a Roma.

Arca si è impegnato con Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti e Anna Safroncik.

Biografia

Francesco Arca è nato a Siena da un padre di origini sarde, Silvano. Silvano è tragicamente scomparso all’età di 15 anni, a causa di un incidente sul lavoro mentre prestava servizio come paracadutista.

Francesco ha debuttato in televisione nel 2004 come concorrente di Volere o volare, reality show condotto da Maria De Filippi. Il successo ottenuto nel programma e le sue caratteristiche fisiche gli hanno permesso di posare nudo per un calendario e di partecipare a La fattoria 3, programma condotto da Barbara D’Urso. Nel 2006, Francesco si trasferisce a Roma per inseguire il suo sogno di diventare attore, studiando recitazione e dizione. Nel 2008 ottiene il suo primo ruolo televisivo in Incantesimo 10.

Ha intrapreso una carriera artistica, iniziando come modello per un calendario e poi recitando in ruoli minori in programmi televisivi come Incantesimo, Don Matteo e Che Dio ci Aiuti. Il suo primo ruolo da protagonista è stato nel dramma Le tre rose di Eva, seguito da Allacciate le Cinture diretto da Ozpetek. Nel corso della sua carriera ha avuto diverse relazioni sentimentali con donne del mondo dello spettacolo, tra cui Irene Capuano con cui ha avuto due figli.