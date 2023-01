Chi è Francesco Mariottini? Età, carriera, moglie, ballerino ad Amici

Francesco Mariottini è nato a Jesi il 6 novembre 1985. All’età di undici anni inizia a frequentare corsi di danza moderna nella sua città natale. Nel 2000 ha ottenuto una borsa di studio che gli ha permesso di frequentare il Balletto di Toscana e la scuola Opus Ballet di Firenze, entrambe dirette da Cristina Bozzolini e Rosanna Brocanello.

Il ballerino Francesco Mariottini ad Amici

Ha seguito corsi di tecnica classica-accademica e contemporanea e ha intrapreso stage con stimati istruttori tra cui Stefania Di Cosmo, Victor Litvinov, Raffaele Paganini, Marco Pierin, Frédéric Olivieri, Fabrizio Monteverde e Bruno Collinet. L’anno successivo ha partecipato al musical Passeggeri di Daniel Tinazzi e ha fatto parte della compagnia giovanile della BdT, interpretando coreografie, alcune come solista, realizzate da Fabrizio Monteverde, Orazio Messina, Rosanna Brocanello, Arianna Benedetti, Daniel Tinazzi e Alessandro Bigonzetti.

All’età di diciotto anni entra a far parte del corpo di ballo del Balletto di Stoccarda, danzando pezzi classici e contemporanei come Romeo e Giulietta, La bella addormentata, Onegin, La bisbetica domata e Un tram chiamato desiderio, coreografati da John Cranko, John Neumeier e Marcia Haydée. Nel settembre 2005 è entrato a far parte della Compagnia Aterballetto, diretta da Mauro Bigonzetti, dove ha interpretato ruoli da solista e si è esibito in città come New York, Houston, Messico, Cina, Nuova Zelanda e in tutta Europa.

Dall’ottobre 2008 si è specializzata nell’insegnamento della tecnica contemporanea e modern-jazz, assumendo la direzione artistica della scuola Umbria Ballet di Gubbio. Successivamente, ha partecipato a diversi galà e serate di danza come libera professionista e ospite. Ha inoltre instaurato una collaborazione con le giovani compagnie italiane Emox Balletto di Beatrice Paoleschi e MM Contemporary Dance Company di Michele Merola. Nel settembre 2015 è entrata a far parte della compagnia tedesca Stadttheater Giessen – Tanzcompagnie come solista e l’anno successivo ha iniziato a collaborare con lo stimato Ballet de Monte-Carlo guidato dal coreografo-regista Jean-Christophe Maillot sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa Carolina di Hannover. Attualmente è il solista principale permanente della compagnia.

Francesco è attualmente padre a causa della sua passata relazione con Alessandra Tognolini?

Si sa molto poco della vita privata di Francesco Mariottini. Si dice che sia sposato e abbia un figlio, ma non è stato confermato ufficialmente. Si sa che è stato fidanzato con Alessandra Tognolini, una ballerina, con la quale ha convissuto per un anno e mezzo durante la partecipazione ad Amici.

Instagram

Il ballerino professionista Francesco Mariottini è presente su Instagram all’indirizzo @fra.m.official, dove ha accumulato 23.300 follower. Il suo profilo è composto da scatti da modello, selfie e contenuti legati al suo mestiere di ballerino.