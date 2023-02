Chi è Francesco Oppini figlio di Alba Parietti? Età, lavoro, fidanzata

Francesco Oppini è l’unico figlio di Franco e Alba Parietti. Entrambi sono molto orgogliosi di lui, anche se non è sempre stato facile avere due genitori così famosi.

Il matrimonio tra Alba Parietti e Franco Oppini non è durato a lungo, ma ha permesso loro di avere quello che entrambi considerano il loro grande amore, il figlio Francesco, nato nel 1982. Il pubblico televisivo lo ha conosciuto un anno fa durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, dove aveva instaurato quella che sembrava una fortissima amicizia con quello che poi è diventato il vincitore del reality, Tommaso Zorzi. Successivamente, i due si erano allontanati a causa di alcuni dissapori, ma recentemente sembrano essersi riavvicinati.

Non è sempre stato facile per lui avere due genitori così famosi, come ha confessato a Silvia Toffanin, conduttrice di ‘Verissimo’: “Quando mia mamma si presentava a scuola, nel pieno della sua bellezza, cercavo di scappare perché partivano i cori da stadio”.

Francesco Maria Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982, un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Fin da piccolo ha conosciuto da vicino il mondo dello spettacolo, anche se è apparso solo occasionalmente in TV.

La sua prima esperienza sul piccolo schermo risale al 2004, quando decide di partecipare al reality show “La Fattoria”. Negli anni successivi è stato spesso protagonista di alcune trasmissioni televisive al fianco della madre. Grazie alla showgirl, nel 2017 ha potuto partecipare anche a una puntata di “Ballando con le stelle”. È stata l’occasione per mostrare il loro affiatamento (la serata era dedicata ai balli di famiglia), nonostante i due abbiano spesso battibecchi come spesso accade tra madre e figlio.

Tra le passioni di Francesco ci sono il calcio e le automobili, che si sono rivelate entrambe opportunità di business. Il suo sostegno alla Juventus lo ha portato a diventare commentatore delle partite della squadra su 7 Gold. Tuttavia, non ha abbandonato la sua principale attività professionale di venditore di auto.

Un anno fa è stato anche concorrente del “Grande Fratello Vip”. Ha concluso la sua esperienza all’inizio di dicembre 2020 per sua scelta, nel momento in cui era stato deciso di prolungare il programma.

La sua vita privata

Francesco Oppini ha una relazione? In passato è stato legato all’ex portalettere e ora attrice Alessia Fabiani. Tuttavia, non è ancora riuscito a dimenticare un episodio di 15 anni fa che lo ha profondamente colpito: la perdita della fidanzata Luana in un incidente.

Oggi ricorre l’anniversario della tragedia e l’uomo vuole ricordarla. Sul suo profilo social pubblica un messaggio che recita: “Ci sono date che non vorresti mai rivivere. Oggi, purtroppo, è una di queste. Quindici anni senza di te, piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso. Non ci sono addii tra noi, perché ovunque tu sia sarai sempre nel mio cuore”.

Attualmente è legato a Cristina Tomasini, 37 anni, di Bergamo. Non ama apparire in televisione.