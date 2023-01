Chi è Francesco Zaffagnini fidanzato e nuovo compagno di Paolo Caruso

Paola Caruso sfila sul red carpet di Venezia ed è pronta a mostrare al mondo la sua nuova fiamma! La showgirl calabrese, che di recente ha subito un duro attacco da parte di Sophie Codegoni, è entusiasta di presentare il suo nuovo sposo e non vede l’ora di vedere la reazione del pubblico. Ecco chi è il fortunato!

Morite dalla voglia di sapere tutto quello che c’è da sapere sul nuovo spasimante di Paola Caruso? Non molto tempo fa, i fan hanno assistito al feroce rimprovero di Paola Caruso nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Sophie Codegoni. La verità è stata chiarita in una lettera pubblicata dal settimanale Di Più.

Paola Caruso è innamorata del suo nuovo fidanzato, Francesco Zaffagnini! È innamorata di lui e non ne ha mai abbastanza!

Paola Caruso ha avuto qualcosa da dire a Sophie in merito ai suoi commenti sul ruolo che ha ricoperto ad Avanti un Altro dal 2011 al 2015: “Cara Sophie, grazie per aver ringraziato Sonia Bruganelli, tuttavia sembra che tu stia già cercando di allontanarti da questo ruolo, l’unico che ti ha accompagnato dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Essere una Bonas non è un punto di partenza, è un traguardo importante!”.

Ignorando le polemiche, concentriamoci sulla questione del cuore. Paola Caruso ha fatto una dichiarazione indimenticabile alla Mostra del Cinema di Venezia presentando il suo nuovo amore, Francesco Zaffagnini. Paola Caruso sta ricominciando da capo dopo la sua partecipazione a Pupa e il secchione.

Lo sportivo ha innegabilmente conquistato l’affetto dell’ex naufraga e i due sono raggianti sullo sfarzoso red carpet. Il loro amore è inconfondibile e hanno scelto di condividerlo con il mondo attraverso i loro profili Instagram, postando una foto di coppia.