Chi è Franco Godi? Età, lavoro, Drusilla Foer e vita privata

Franco Godi, produttore di Drusilla Foer, è un personaggio di spicco nel mondo della musica italiana. Con oltre cinque decenni di esperienza nel settore, Godi ha lavorato con artisti di fama come J-Ax e Articolo 31 e ha anche scritto jingle per la pubblicità televisiva durante la sua carriera.

Nato a Milano, Godi ha trascorso gran parte della sua vita tra Prato e Firenze, prima di trasferirsi a Antella, dove ha vissuto per quasi quarant’anni. Tuttavia, negli ultimi mesi ha deciso di trasferirsi nuovamente a Firenze, dove attualmente risiede in via Lorenzo il Magnifico. Nonostante i suoi spostamenti in giro per il mondo a causa del suo lavoro, Godi considera se stesso come “più antellese che fiorentino”.

Godi ha conosciuto Drusilla Foer come direttore artistico del Politeama di Prato e, colpito dal personaggio, ha deciso di abbandonare la sua attività di produttore di gruppi musicali per concentrarsi esclusivamente sulla carriera di Drusilla. Il loro successo a Sanremo è stato superiore alle loro aspettative e ha dimostrato che il loro lavoro ha dato i suoi frutti.

Godi è il direttore artistico degli spettacoli di Drusilla e coautore del brano cantato a Sanremo. I due lavorano a stretto contatto per creare un disco che uscirà a settembre. Il calendario degli impegni di Drusilla è pieno fino alla fine di marzo, con tre importanti eventi programmati in luoghi come l’Arcimboldo di Milano, il Verdi a Firenze e il Teatro Olimpico a Roma, tutti con il tutto esaurito.

Prima del Covid, Godi e Drusilla avevano preparato un allestimento per uno spettacolo intitolato “Venere Nemica” al Teatro Comunale dell’Antella, ma la pandemia ha interrotto i loro piani. Nonostante ciò, non è escluso che lo spettacolo possa essere ripreso in futuro, poiché il Teatro dell’Antella è un po’ “casa loro”.

Drusilla Foer è l’alter ego di Gianluca Gori. È un’artista, cantante, attrice, pittrice, autrice e sceneggiatrice di origine toscana . Drusilla si definisce una “anziana soubrette” e ha raggiunto il successo per il grande pubblico raccontando la vita di una 54enne icona di stile, borghese eccentrica, brillante e audace .

Nella sua biografia di fantasia è nata a Siena da una famiglia benestante ed è cresciuta a Cuba dove la famiglia stessa si trasferì “perché babbo mio era diplomatico”. Prima di diventare Drusilla era Gianluca Gori: fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze.