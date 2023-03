Chi è Franco Nero? Età, moglie Vanessa Redgrave, figli, dove vive

Franco Nero è un attore veterano che attualmente ha 77 anni. È sposato con Vanessa Redgrave e la coppia ha due figli. Risiede a Roma, in Italia, ed è alto un metro e novanta. Nel corso della sua carriera ha recitato in numerosi film.

Franco Nero è un rinomato attore e regista con un’impressionante filmografia di oltre 100 titoli. Ha iniziato la sua carriera nel 1962 ed è tuttora attivo. L’età, la moglie (Vanessa Redgrave), i figli, la residenza e l’altezza sono tutti aspetti notevoli della sua vita privata.

Franco Nero è un attore italiano che attualmente ha 77 anni, pesa 81 kg ed è alto 1 metro e 80. Il suo vero nome è Francesco Clemente Giuseppe Sparanero.

Il suo nome completo è Francesco Clemente Giuseppe Sparanero.

Nome d’arte: Franco Nero

Luogo di nascita: Parma

Data di nascita: 23 novembre 1941

Età: 80 anni

Altezza: 180 cm

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attore e regista

Biografia e carriera

Franco Nero nasce il 23 novembre 1941 a San Prospero Parmense, una frazione del comune di Parma. Suo padre era un maresciallo dei Carabinieri di San Severo, un paese in provincia di Foggia. La sua bellezza maschile “americana” attira l’attenzione di John Huston, che gli affida il ruolo di Abele nel classico La Bibbia del 1965. Da lì, la carriera di Nerone salì alle stelle.

Successivamente, ha partecipato a numerosi film del genere giallo politico italiano, tra cui Il giorno della civetta (1968), Il delitto Matteotti (1973) e Marcia trionfale (1976). Inoltre, ha partecipato ad alcuni western all’italiana, come Django (1966), che gli è valso un cameo in Django Unchained di Quentin Tarantino.

È noto per le sue interpretazioni in Querelle de Brest (1982) di Rainer Werner Fassbinder, Il giovane Toscanini (1988) di Franco Zeffirelli, Diceria dell’untore (1990) di Beppe Cino, Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati e Jonathan degli orsi (1994), che ha anche scritto e prodotto.

La vita privata di Franco Nero è in gran parte sconosciuta a causa della preferenza di lui e della sua famiglia per la privacy. Ha sposato per la prima volta l’attrice Vanessa Redgrave sul set del film Camelot, in cui lui interpretava Lancillotto e lei Ginevra. Da questa unione ha avuto un figlio, Charles Gabriel Nero, nato a Londra il 16 settembre 1969. Purtroppo il loro matrimonio non è durato, ma sono rimasti buoni amici e hanno continuato a collaborare a vari progetti.

Nel 1983, Franco ha dato il benvenuto al mondo al suo secondo figlio, Frank Sparanero, a Roma. Ci sono voluti molti anni prima che Frank Nero Jr. artista, architetto, fotografo e attore, venisse riconosciuto per il suo lavoro. Il suo debutto cinematografico avviene con Pupi Avati nel 1996. Alla fine degli anni ’80, durante le riprese di un film a Cartagena, Frank Nero incontra e sviluppa una relazione con l’afrocolombiana Mauricia Mena. Da questa relazione è nato il loro terzo figlio, Francesco “Franquito” Sparanero.

Nel 2006, Vanessa Redgrave e Franco Nero si sono avvicinati e hanno deciso di sposarsi. Il loro matrimonio è rimasto segreto per tre anni, finché la Redgrave non ha rivelato la notizia durante un’intervista alla BBC Radio 4 nel 2009.