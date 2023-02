Chi è Frederic Lundqvist fidanzato di Chiara Francini? Età, origini, lavoro e figli

Sono Frederic Tommy Lundqvist e possiedo un’agenzia di sicurezza che collabora anche con il governo di Stoccolma. Siamo insieme da 17 anni e sono orgoglioso di dire che siamo una delle partnership più efficaci della città.

Chiara Francini, attrice toscana di 43 anni, ha stupito i telespettatori sul palco finale della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 (qui il resoconto in diretta della finale). L’attrice di Addio al nubilato e Purché finisca bene, ma anche dell’irriverente Drag Race su Discovery+, ha parlato della sua storia personale: i figli non sono arrivati nonostante un’unione più che stabile.

La Francini ha una relazione duratura con Frederic Tommy Lundqvist da quasi 18 anni. Spesso lo si confonde con l’omonimo ex difensore centrale e calciatore del Sundsvall, ma in realtà il suo fidanzato ha un’azienda di servizi di sicurezza. AB Basic&Safety è partner della Marina svedese e dell’Agenzia governativa svedese per i trasporti.

La coppia trascorre il suo tempo tra Lulea, in Svezia, e la Toscana. Prima del Festival, il settimanale Chi li ha beccati a braccetto in giro per Roma. La conduttrice e attrice ha recentemente spiegato in un’intervista a Vanity Fair che il suo compagno è “un uomo ironico, ma anche silenzioso, molto attento, sarcastico, molto riservato”. “Ogni giorno mi ama, dandomi la possibilità di sbocciare. Ogni giorno mi sento una principessa”. Ed è forse per questo che il matrimonio non è ancora arrivato: “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ti senti una principessa… Ma io mi sento una principessa ogni giorno”, ha ribadito.

Il senso dell’umorismo nordico di Francini mi piace molto: è simile al sarcasmo toscano. Tuttavia, a lui piace molto sciare e le ragazze di Campi Bisenzio non sanno nemmeno com’è fatta la neve.