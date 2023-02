Chi è Massimo Lopez? Età, moglie, figli, Roberto, malattia, infarto

Massimo Lopez è un attore, comico, doppiatore, imitatore e conduttore televisivo italiano. È una figura nota e rispettata nel mondo dello spettacolo e lavora nel settore da oltre 40 anni.

Massimo Lopez età, vita privata

Non si può negare che Massimo Lopez sia un uomo un po’ misterioso. A 70 anni, non si sa ancora se sia mai stato sposato o fidanzato. Negli anni passati sono circolate molte voci su una presunta storia d’amore tra lui e un uomo di nome Roberto, che ama stare lontano dai riflettori. Tuttavia, la notizia non è stata confermata.

Malattia, attacco di cuore

Durante lo spettacolo Jazz e dintorni tenutosi a Trani il 27 marzo 2017, l’attore è stato colto da un malore sul palco ed è stato immediatamente ricoverato per sintomi di infarto. Dopo un rapido soccorso, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica e successivamente trasferito in un centro di riabilitazione cardiologica.

In un’intervista al Corriere della Sera, Massimo Lopez ha dichiarato:

È la prima volta che lo dico, ma qualche mese fa ho avuto un secondo infarto ed è stato ancora più drammatico del primo. Ero su un treno e ho viaggiato per tre ore con un infarto in corso, quindi ero in serio pericolo.

Biografia

Massimo Lopez è noto per aver fatto parte del trio comico più amato degli anni Ottanta. Il suo lavoro con Tullio Solenghi e Anna Marchesini è ancora ricordato con affetto dai fan.

I tre interpreti sono stati protagonisti dei programmi di punta della RAI dal 1982 al 1994. Erano particolarmente noti per il loro lavoro su I Promessi Sposi (1990), una reinterpretazione parodica del romanzo di Alessandro Manzoni. Questa miniserie è diventata un classico di culto nella storia della televisione e della commedia italiana.

Dopo una lunga tournée con lo spettacolo In principio era il Trio, ero desideroso di nuove esperienze, così ho lasciato la formazione. Tuttavia, rimango in ottimi rapporti con i miei ex compagni.

Successivamente, è in Scherzi a parte con Teo Teocoli, poi con Lello Arena, in Buona Domenica come il burattino Cangurotto, in Fantastica italiana con Mara Venier e in Quelli che… con Fabio Fazio.

Ha avuto ruoli nelle fiction Professione fantasma, Un uomo in trappola, I veleni dei Gonzaga e nelle soap opera Beautiful (1997), Compagni di scuola (2001) Le mille e una notte – Aladino e Sherazade (2012).

Dal 2017 è in tournée in Italia con il Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show. Oggi il duo comico è una presenza fissa nel programma “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.