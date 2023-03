Chi è Frederick Lundqvist compagno di Chiara Francini? Età, lavoro e figli

Chiara Francini è nata a Firenze nel 1979 e il suo caratteristico accento fiorentino è uno dei suoi tratti più riconoscibili. Dopo la maturità, si è laureata in Ermeneutica con il massimo dei voti e contemporaneamente ha perseguito la sua passione per il mondo dello spettacolo. La sua formazione artistica avviene presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, da cui passa al Teatro Ambra Jovinelli di Roma per lo spettacolo Faccia Da Comico, sotto la direzione artistica di Serenza Dandini. Il suo arrivo in televisione è da attribuire a Marco Giusti, che la invita a partecipare a Stracult.

Chiara Francini ha raccontato la sua storia senza esitazioni e ha incluso una battuta sulla sua lunga relazione con Frederick Lundqvist. Nonostante siano insieme da molti anni, la coppia non ha ancora parlato di matrimonio. La Francini ha dichiarato ironicamente che non ci sono fiori d’arancio all’orizzonte. Alla domanda di Serena Bortone sul matrimonio, Chiara Francini ha risposto: “Matrimonio? Ma sei matta? Non voglio estranei in casa, come diceva Alberto Sordi. Non ancora. Mi piace pensare che ogni giorno mi sento una principessa”.

Chiara Francini ha una relazione con Frederick Lundqvist, imprenditore svedese di una società di servizi di sicurezza, dal 2005. In diverse interviste ha parlato apertamente del suo compagno, descrivendolo come “estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico e molto riservato”. Nel suo libro “Un anno felice”, la Francini fa diversi riferimenti alla sua vita e a Lundqvist, oltre che alle differenze tra Italia e Svezia. In una puntata di “Vieni da me”, ha spiegato a Caterina Balivo che la più grande differenza tra i due Paesi è il livello di rumore, che lei associa alla Svezia come luogo di silenzio e penombra.

Chiara Francini ha parlato bene del suo fidanzato Frederick Lundqvist, sottolineandone la timidezza e l’intelligenza. Ha spiegato perché non l’accompagna spesso agli eventi, dicendo che all’inizio pensava che fosse meglio per lei essere avvicinata senza di lui, e ora ritiene che i migliori partecipanti se ne siano andati entro dieci minuti. Ha espresso il suo apprezzamento per il suo sostegno, sia emotivo che finanziario, nel suo percorso verso il successo, osservando che gli uomini svedesi hanno una maggiore comprensione della libertà delle donne rispetto agli uomini italiani.

Chiara Francini ha una relazione con Fredrick Lundqvist, di origine svedese. La coppia sta insieme dal 2005 e Fredrick gestisce una propria società di servizi di sicurezza. È anche noto nel mondo dello sport grazie alla sua ex carriera di calciatore.

Nato il 3 agosto 1973 a Lulea, ha iniziato la sua carriera con le maglie di Lira e Luleå prima di passare al GIF Sundsvall. Nel 2000 ha debuttato in Allsvenskan e, dopo l’esperienza come difensore nel mondo del calcio, ha scelto di cambiare la direzione della sua vita. Da atleta, ha avviato una società di servizi di sicurezza.