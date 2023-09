Chi è Frida Bollani Magoni: la figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani che ha acuito il suo talento grazie alla sua condizione

Frida Bollani Magoni è una giovane pianista e cantante di grande talento, figlia di due artisti di fama internazionale: Petra Magoni e Stefano Bollani. Nonostante la difficoltà di avere genitori così famosi, Frida ha saputo ritagliarsi un posto sotto i riflettori grazie alla sua straordinaria capacità artistica.

Biografia e carriera di Frida Bollani

Nata il 18 settembre 2004 a Pisa, Frida è ipovedente fin dalla nascita. Tuttavia, non ha mai considerato la sua condizione un ostacolo, anzi, l’ha vista come un dono che le ha permesso di sviluppare un udito particolarmente affinato e un orecchio assoluto. Ha iniziato a studiare pianoforte classico all’età di 7 anni con il maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in Braille.

Nonostante la giovane età, Frida ha già una carriera artistica di tutto rispetto. Ha partecipato a numerosi concorsi e si è esibita in importanti eventi musicali, come il Premio Bianca D’Aponte nel 2017 e gli Special Olympics nel 2018. Ha collaborato con la Jazz Big Band e ha duettato con la madre Petra durante il Premio Tenco.

Frida ha anche avuto esperienze nel mondo dei musical, dando sfoggio della sua splendida voce in The Adventures of Peter Pan e Jesus Christ meets the Orchestra. Il suo esordio live si è tenuto nel 2020 al Giardino Scotto di Pisa. Nel corso degli ultimi mesi ha suonato a Milano per accompagnare Roberto Bolle ne L’Opera Meravigliosa e inaugurato la nuova edizione de Il tempo delle donne in Triennale.

Frida Bollani Magoni è una giovane artista di grande talento, che ha saputo acuire la sua capacità musicale grazie alla sua condizione. Nonostante la giovane età, ha già una carriera artistica di tutto rispetto e si è esibita in importanti eventi musicali in Italia e all’estero. La sua straordinaria capacità artistica promette di portarla lontano, facendola diventare una delle voci più importanti della musica italiana contemporanea.