Folgorati dal cavo della lavatrice: periscono madre e figlio a causa di una scossa

In una tragica svista domestica a Timon, città dello stato brasiliano del Maranhao, una giovane mamma e suo figlio di sei anni sono morti a causa di una folgorazione. L’incidente è accaduto il 20 aprile, ma i dettagli sono stati rivelati soltanto recentemente dai media locali.





La vittima, Diana Michelle Machado Santos da Silva, un’insegnante di 30 anni, ha tentato di salvare suo figlio, Pietro Vinicius Santos de Oliveira, dopo che il bambino ha ricevuto una scossa elettrica. Sfortunatamente, nel tentativo di soccorrerlo, anche lei è stata colpita dalla corrente mortale. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, entrambi sono stati dichiarati morti all’arrivo.

Le indagini preliminari rivelano che l’elettrocuzione è stata causata da un cavo di alimentazione difettoso della loro lavatrice. Il portavoce della polizia ha spiegato che una prolunga danneggiata era in contatto con una ringhiera di ferro elettrificata, che il bambino ha toccato, ricevendo la scossa fatale. La tragica catena di eventi è stata innescata dall’inconsapevolezza del pericolo da parte della madre, che non aveva notato il cavo scoperto e danneggiato.

L’incidente ha profondamente scosso la comunità locale. In risposta, il tenente dei vigili del fuoco di Timon, Raphaello Carvalho, ha enfatizzato l’importanza della prevenzione e della corretta reazione in situazioni simili. Ha consigliato di mantenere la calma e di valutare accuratamente la fonte dell’elettricità prima di intervenire, per evitare di diventare una vittima aggiuntiva.

Questo incidente sottolinea l’importanza di controllare regolarmente l’integrità degli impianti elettrici domestici. È fondamentale assicurarsi che tutti i cavi e le prolunghe siano in buono stato e correttamente isolati, e che nessuna parte metallica esposta sia accidentalmente elettrificata. Sicurezza elettrica deve essere una priorità in ogni casa per prevenire tragedie simili.

La perdita di Diana Michelle e Pietro Vinicius è un doloroso promemoria di quanto sia cruciale l’attenzione ai dettagli nella sicurezza domestica. L’intera comunità di Timon, insieme alle autorità locali, sta ora lavorando per rafforzare la consapevolezza su come prevenire simili incidenti in futuro, sperando di trasformare questo triste evento in un catalizzatore per il miglioramento delle norme di sicurezza.