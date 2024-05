Martufello: Chi sono mia moglie Liuba e la mia ex Isabella, era la mia governante

Membro rilevante del celebre Bagaglino, compagnia romana di varietà che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della televisione italiana, é sicuramente l’artista e umorista Martufello. Originario di Sezze (Latina) e nato nel 1951, ha sin dalla tenera età mostrato un senso dell’umorismo pronunciato, segnale evidente del suo destino nel mondo dell’intrattenimento. La virata decisiva nella sua carriera avviene quando, durante un’esibizione a Latina, viene osservato da un impresario che, a sua volta, lo introduce a Pier Francesco Pingitore, il leggendario fondatore del Bagaglino.





Martufello, la moglie Liuba e l’ex Isabella: conosciamoli meglio

Nel 1995 Martufello pubblica il libro Di più, nin zo’, una raccolta di barzellette che ripercorrono i suoi sketch sul personaggio del “burino”, termine con cui si autodefinisce. Successivamente, in Baccello da Sarnano, diventa il personaggio principale del film Chiavi in mano di Mariano Laurenti, remake non fortunato di Quel gran prezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda. Dal 2014 partecipa come barzellettiere a Avanti un altro! su Canale 5. Non si sa esattamente quanto sia il patrimonio accumulato nel corso della sua carriera.

Due importanti storie d’amore hanno caratterizzato la vita sentimentale di Martufello. La prima con Isabella Biagini, attrice affascinante e di successo, di cui ha espresso apprezzamento durante un’intervista a Domenica Live nel 2020: “Grandissima attrice, grandissimo personaggio, sapeva fare tutto, era di una bellezza sconvolgente“. ora il cuore dell’umorista batte per la moglie Liuba, di origini ucraine e lontana dal mondo dello showbiz.

In quella stessa intervista, Martufello aveva condiviso il racconto del loro incontro e innamoramento: “È venuta a casa mia a lavorare, 21 anni fa, come governante e da lì è partito tutto. Mi ha fatto innamorare perché mi guardava come mi guardava mia madre“. Dopo diversi anni insieme, l’umorista ha deciso di convolare a nozze con la sua compagna: “Ci siamo sposati in Comune perché io sono stato già sposato e divorziato“.